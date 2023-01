नवी दिल्ली : एलॉन मस्क (Twitter CEO Elon Musk) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांच्या अंतर्गत नवीन ट्विटरचा उद्देश वापरकर्त्यांना मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर (micro-blogging platform) घालवलेल्या वेळेचा आनंद लुटणे हा आहे. युजर्स ट्विटरवर घालवलेल्या वेळेबद्दल कोणालाही पश्चात्ताप (No one will regret) होणार नाही. सध्या ट्विटर जलद बनवण्यात व्यस्त असलेल्या एलाॅन मस्कने कंपनीला दिवाळखोरीतून वाचवले आहे. आता नफा कमावण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्विटरचे सीईओ एलॉन मस्क यांनी पोस्ट (Elon Musk tweet) करत लिहिले की, नवीन ट्विटरवर वेळ घालवताना वापरकर्त्यांना पश्चात्ताप करण्याची गरज नाही, अशा प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. (significant changes to make Twitter faster)

वापरकर्ते खेद न बाळगता जास्तीत जास्त वेळ घालवू शकतात : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Massachusetts Institute of Technology) मधील संशोधन शास्त्रज्ञ लेक्स फ्रीडमन (Lex Friedman) यांनी उत्तर दिले की, सर्वसाधारणपणे जीवनासाठी हे एक चांगले ध्येय आहे, वापरकर्ते खेद न बाळगता जास्तीत जास्त वेळ घालवू शकतात. तथापि, एलाॅन मस्कचा अर्थ सर्वांनाच समजला नाही. यासाठी माझा बुद्ध्यांक खूपच कमी आहे, अशी टिप्पणी एका वापरकर्त्याने केली.

दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले : दुसऱ्याने उत्तर दिले की, ट्विटरवर असताना उत्पादनक्षमता ऑप्टिमाइझ करा. वेळ घालवल्याने तुमची समजून घेण्याची क्षमता वाढेल. हा माझा सर्वोत्तम अंदाज आहे. आणखी एका युजरने ट्विट केले की, तो (Elon Musk tweet) तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की तुम्हाला लवकरच ट्विटरचे व्यसन लागेल.

ट्विटर आउटेजचा सामना : ट्विटरचे सीईओ एलॉन यांनी गुरुवारी सांगितले की, कंपनीने ट्विटरला वेगवान बनवण्यासाठी महत्त्वाचे बॅकएंड बदल केले आहेत, कारण भारतासह जगभरातील ट्विटर आउटेजचा (twitter outages ) सामना केला आहे. मस्कच्या मते, ट्विटर अजून दिवाळखोर होणार नाही, अजून खूप काम करायचे आहे.

ब्लू टिक सबस्क्रिप्शन : तत्पूर्वी, एलॉन मस्कने ट्विटर वाचवण्यासाठी त्याच्या कमाईच्या मोहिमेत ब्लू टिक सबस्क्रिप्शन लाँच (Blue Tick Subscription) केले, ज्याची किंमत वेबवर दरमहा $8 किंवा (iOS) अ‍ॅप स्टोअरद्वारे $11 प्रति महिना होती. मस्कने ट्विटरवर मूळतः $54.20 प्रति शेअर दराने लोकांना गुंतवणूक करण्याची ऑफर देण्यास स्वारस्य दाखवले आहे.

खाती काढून टाकली जातील : ट्विटरने म्हटले आहे की, जरी त्याचे बरेच वापरकर्ते इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. ते म्हणाले, 'आम्ही यापुढे ट्विटरवर काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या विनामूल्य जाहिरातीला परवानगी देणार नाही.' फेसबुक, इंस्टाग्राम, मास्टोडन, ट्रुथ सोशल, ट्राइबल, नोस्ट्रा सारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी लिंक्स किंवा वापरकर्तानावांसह इतर सामाजिक प्लॅटफॉर्म आणि सामग्रीचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेली खाती काढून टाकली जातील असे कंपनीने म्हटले आहे.