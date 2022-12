मुंबई : बऱ्याच ओटीटी प्लॅटफॉर्मस् वर दर्जेदार चित्रपट, वेबसीरिज, सांगितिक मैफल असे मनोरंजनाचे विविध पर्याय प्रेक्षकांना उपलब्ध आहेत. इथे प्रेक्षकांना सर्वोत्कृष्ट विषयांचे लघुपटही पाहायला मिळतात. प्लॅनेट मराठी ओटीटीने उत्तम दर्जाचे आणि अनेक पुरस्कार प्राप्त केलेले लघुपट प्रेक्षकांसाठी प्रदर्शित केले आहेत आणि प्रेक्षकांनी या लघुपटांचा आनंद लुटला आहे. आता असाच 'भय : द अनटोल्ड व्हिलन ऑफ लाईफ' (Bhay the Untold Villain of Life) नावाचा रहस्यमय आणि सामाजिक संदेश देणारा लघुपट प्लॅनेट मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित झाला आहे. नशेच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तिचे आयुष्य अखेर कोणत्या वळणावर जाते, यावर भाष्य करणारा हा लघुपट आहे. आता नशेत गुरफटलेला हा तरूण कसा बाहेर येतो, हे आपल्याला लघुपट पाहिल्यावरच समजेल.



'भय : द अनटोल्ड व्हिलन ऑफ लाईफ' प्लॅनेट मराठीवर प्रदर्शित झाला आहे.



वाईट गोष्टीतून बाहेर पडायला एखादा झटकाही पुरेसा : प्लॅनेट मराठीचे (Planet Marathi) प्रमुख, संस्थापक अक्षय बर्दापूरकर म्हणाले (Akshay Bardapurkar), उत्तमोत्तम लघुकथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचाव्यात, त्यांना योग्य व्यासपीठ मिळावे, हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. सामाजिक संदेश देणारा लघुपट 'भय : द अनटोल्ड व्हिलन ऑफ लाईफ' हा लघुपट आम्ही प्रेक्षकांच्या भेटीस आणला आहे. एखाद्या वाईट गोष्टीतून बाहेर पडायला एखादा झटकाही पुरेसा असतो. लघुपटाचा विषय जरी सर्वसामान्य असला तरी कथेची मांडणी, सादरीकरण प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.





'भय : द अनटोल्ड व्हिलन ऑफ लाईफ' प्रदर्शित : पॅराबिग फिल्म्स प्रस्तुत, नीरज जोशी दिग्दर्शित या लघुपटाची कथा, पटकथा आणि सवांद ओमकार वेताळ यांचे आहेत. नशेचा खेळ काही दिवसांचा… एक झटका मात्र कायमचा हे बनविणारा लघुपट 'भय : द अनटोल्ड व्हिलन ऑफ लाईफ' प्लॅनेट मराठीवर प्रदर्शित झाला आहे. ('Bhay: The Untold Villain of Life' has been released)