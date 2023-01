मुंबई : सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) आणि कियारा अडवाणी (Kiara Advani) यांच्या फेब्रुवारीतील लग्नाच्या चर्चा दरम्यान, बॉलीवूड जोडपे सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि कियारा अडवाणी यांनी नवीन वर्ष एकत्र साजरे केले. 29 डिसेंबर रोजी नवीन वर्षाच्या सुट्टीसाठी निघालेल्या या लव्हबर्ड्सने निर्माता करण जोहर (Karan Johar) आणि डिझायनर मनीष मल्होत्रा (Manisha Malhotra) यांच्यासह दुबईमध्ये 2023 चे स्वागत केले.

सिद्धार्थ आणि कियारा यांच्या दुबईच्या सुट्ट्यांमधील व्हायरल झालेल्या फोटोंमुळे त्यांच्या फेब्रुवारीच्या लग्नाची चर्चा जोरात आली आहे.

नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले : कियारा आणि सिद्धार्थ यांनी एकत्र फोटो शेअर केले नसले तरी मनीषने त्यांच्या दुबईच्या सुट्टीतील नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनचे अनेक फोटो शेअर केले आहेत. इंस्टाग्रामवर घेऊन मनीषने एक फोटो शेअर केला ज्याला त्याने कॅप्शन दिले, 'तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा (Happy New Year to you all).' फोटोत असलेले जोडपे सिद्धार्थ आणि कियारा एका मोठ्या ख्रिसमसच्या झाडासमोर मनीष आणि केजोसोबत पोज देताना दिसत आहेत. बार बार देखो अभिनेता सर्व-काळ्या पोशाखात देखणा दिसत होता, तर कियाराने सुंदर हिरव्या वन-पीस ड्रेसमध्ये हटके दिसत होती.

जोडप्याने त्यांचे नवीन वर्ष दुबईमध्ये साजरे केले (Siddharth Kiara celebrate New Year in Dubai) : डिझायनरने फोटो शेअर केल्यानंतर लगेच, चाहत्यांनी लाल हार्ट इमोजी आणि फायर इमोटिकॉन्ससह कमेंट्स केल्या. #सिडकियारा हे बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील सर्वोत्तम जोडपे आहेत, अशी एका चाहत्याने टिप्पणी केली. आणखी एका चाहत्याने लिहिले, सर्वात आवडते जोडपे सिडकियारा सर्वात चांगले दिसतात. #sidkiara खूप गोंडस आणि मोहक दिसत आहेत, एका चाहत्याने लिहिले. मनीषने एक सेल्फी देखील शेअर केला ज्यामध्ये सिद्धार्थ आणि कियारा सेलिब्रिटी डिझायनर आणि अभिनेत्री राणी मुखर्जीसोबत (Rani Mukharji) पोज देताना दिसतात. शेरशाह जोडप्याने त्यांचे नवीन वर्ष दुबईमध्ये साजरे केले आणि इंस्टाग्रामवर फोटो टाकल्यानंतर लगेचच ते व्हायरल झाले.

फेब्रुवारीमध्ये राजस्थानमध्ये लग्नबंधनात अडकणार : वरवर पाहता, कियारा आणि सिद्धार्थ बऱ्याच काळापासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. या दोघांना त्यांच्या आउटिंग दरम्यान अनेकदा पॅप्सद्वारे पाहिले जाते. वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर सिद्धार्थ आणि कियारा फेब्रुवारीमध्ये राजस्थानमध्ये लग्नबंधनात अडकणार अशी (Amid wedding rumours) चर्चा आहे. दोन्ही अभिनेत्यांनी शेरशाहमध्ये प्रथमच स्क्रीन स्पेस शेअर केली, जी ऑगस्ट 2021 मध्ये अ‍ॅमेझाॅन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाली होती. त्याला ब्लॉकबस्टर हिट घोषित करण्यात आले होते.