मुंबई: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आणि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) यांनी त्यांच्या लहान मुलीचे स्वागत केले. कपूर कुटुंबात (Kapoor Family) एका छोट्या परीचे आगमन झाले आहे. आलिया भट्टने एका मुलीला (Alia Bhatt has given birth to a baby girl) जन्म दिला आहे. बॉलिवूडमधील सर्वात प्रेमळ जोडपे पॅरेंट क्लबमध्ये सामील झाले आहेत. प्रत्येकजण आलिया-रणबीरचे खूप अभिनंदन करत आहे. रणबीरने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले, ओ माय गाॅड'.

कपूर कुटुंबात जल्लोषाचे वातावरण: आलिया भट्टची प्रसूती एचएन रिलायन्स रुग्णालयात झाली. आलिया आणि रणबीरच्या बाळाच्या जन्मानंतर कपूर कुटुंब आणि भट्ट कुटुंबात जल्लोषाचे वातावरण आहे. प्रत्येकजण आनंदाने उड्या मारत आहे. अखेर, दोन्ही कुटुंबे आतुरतेने छोट्या पाहुण्याची वाट पाहत होते. प्रत्येकजण आलिया-रणबीरचे खूप अभिनंदन करत आहे.

अ‍ॅक्शन चित्रपटात एकत्र दिसले: दरम्यान, आलिया आणि रणबीर नुकतेच 'ब्रह्मास्त्र: भाग 1- शिवा' या अ‍ॅक्शन चित्रपटात एकत्र दिसले होते, ज्याला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अयान मुखर्जी दिग्दर्शित या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि मौनी रॉय यांच्याही प्रमुख भूमिका होत्या. 'ब्रह्मास्त्र' आता OTT प्लॅटफॉर्म Disney+ Hotstar वर प्रवाहित होत आहे.

आलिया भट्ट्ट ब्रेक घेणार: अभिनेत्री आलिया भट्ट्ट बाळाच्या जन्मानंतर मॅटरनिटी लीव्हवर (Maternity Leave) जाणार आहे. आलिया एका वर्षाचा ब्रेक घेणार आहे. ब्रेकवर जाण्यासाठी आलियाने आगामी चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले आहे. जास्तीत जास्त वेळ बाळासोबत घालवता यावा यासाठी आलियाने हा निर्णय घेतला आहे.

आलिया भट्टचे आगामी चित्रपट: आलिया भट्टच्या वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर, आता आलिया भट्ट-रणबीर कपूरचा 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. बॉलिवूडमध्ये झळकल्यानंतर आलिया भट्ट आता हॉलिवूडमध्ये पदार्पण करायला सज्ज आहे. तिचा 'हार्ट ऑफ स्टोन' हा हॉलिवूड सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आलिया भट्टच्या 'ब्रह्मास्त्र' या सिनेमाने सिनेमागृहाच चांगलाच धुमाकूळ घातला. दरम्यान, रणबीर पुढे दिग्दर्शक लव रंजनच्या पुढच्या अनटाइटल्ड रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटात श्रद्धा कपूरसोबत दिसणार आहे. दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वंगा यांच्या गँगस्टर ड्रामा फिल्म 'अ‍ॅनिमल' मध्ये रश्मिका मंदान्ना, अनिल कपूर आणि बॉबी देओल यांच्यासोबत दिसणार आहे.