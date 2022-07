मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीत सकारात्मकता आली ( Positivity in Hindi Film Industry ) असून, बऱ्याच चित्रपटांची कामे जोरात होताना दिसताहेत. कोविडच्या नैराश्यामय वातावरणानंतर चित्रपटसृष्टी आता उभारू लागली आहे. अनेक नवीन चित्रपट अनाऊन्स होताहेत. ( Many new Movies are Announced ) अनेक चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा जाहीर होऊ लागल्या आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे ‘सेल्फी. अक्षय कुमार आणि इमरान हाश्मी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट ‘सेल्फी’ पुढील वर्षी २४ फेब्रुवारी ( Released on February 24, 2023 ) रोजी प्रदर्शित ( Akshay and Imran Selfie to Audience ) होणार आहे. ( Akshay & Emraan Starrer 'Selfie' will Release )





अक्षय आणि हमरानचा "सेल्फी" पुढील वर्षी प्रेक्षकांच्या भेटीला : धर्मा प्रॉडक्शन, पृथ्वीराज प्रॉडक्शन, मॅजिक फ्रेम्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स' निर्मित 'सेल्फी' मध्ये अक्षय कुमार आणि इमरान हाश्मी यांच्यासोबत डायना पेंटी आणि नुसरत भरुच्चा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ‘गूड न्यूज’ आणि ‘जुगजुग जियो’ या यशस्वी चित्रपटांचे दिग्दर्शन करणाऱ्या राज मेहता यांनी ‘सेल्फी’ चे दिग्दर्शन केले आहे. विनोदी कथानकांमध्ये राज मेहता यांचा हातखंडा असून, हा चित्रपटदेखील कॉमेडी आणि ड्रामाने भरपूर असणार आहे.



राज मेहता यांनी केले ‘सेल्फी’ चे दिग्दर्शन : (दिवंगत) अरुणा भाटिया, हिरू यश जोहर, सुप्रिया मेनन, करण जोहर, पृथ्वीराज सुकुमारन, अपूर्व मेहता आणि लिस्टीन स्टीफन यांनी ‘सेल्फी’ची निर्मिती केली आहे. जो २४ फेब्रुवारी २०२३ ला चित्रपटगृहांत प्रदर्शनासाठी सज्ज होत आहे.



