वॉशिंग्टन : मंगळवारी इंस्टाग्रामवर हॉलिवूड स्टार जेरेमी रेनरने (Jeremy Renner pictures from hospital) कॅप्शनसह फोटो शेअर केला, 'तुमच्या दयाळू शब्दांबद्दल धन्यवाद. मी आता टाइप करण्यात खूप गोंधळलो आहे. पण तुम्हा सर्वांना प्रेम.' सोशल मीडिया पोस्टचा टिप्पण्या विभाग ख्रिस हेम्सवर्थ, ख्रिस प्रॅट, तायका वाटिटी आणि ऑर्लॅंडो ब्लूम यांच्यासह अनेक हॉलीवूड स्टार्सच्या शुभेच्छांनी भरलेला होता. हेम्सवर्थने लिहिले 'स्पीडी रिकव्हरी बडी. तुला प्रेम पाठवत आहे!' त्याने आपल्या हॉस्पिटलच्या बेडवरून एक (Jeremy Renner pictures from hospital) सेल्फी शेअर केला आहे आणि सर्वांचे आभार (thanks to everyone) मानले आहेत.

जेरेमी उत्कृष्ट काळजी घेत आहे : नेवाडा-कॅलिफोर्निया सीमेवर आणि दक्षिण रेनो या लेक टाहो यांना जोडणारा रस्ता माउंट रोझ हायवे जवळील भागात रेनर (Actor Jeremy Renner) जखमी झाला. वाशो काउंटी (नेवाडा) शेरीफच्या कार्यालयाने रविवारी उशिरा सांगितले की, रेनरला उपचारासाठी हेलिकॉप्टरने रुग्णालयात नेण्यात आले. सोमवारी एका मासिकाला सांगितले की, रेनरच्या दुखापती गंभीर होत्या. अभिनेत्याच्या प्रतिनिधीने शेअर केले की रेनर 'उत्कृष्ट काळजी (Jeremy Renner health updates) घेत आहे.'

अपघात कसा झाला? : हॉलिवूडची लोकप्रिय फिल्म फ्रँचायझी अ‍ॅव्हेंजर्समध्ये ( Avenger fame actor accident ) सुपरहिरोची भूमिका साकारणारा जेरेमी (jeremy renner) अपघाताच्या वेळी नेवाडामध्ये होता. तो तिथे बर्फाची नांगरणी करत होता. बर्फ नांगरणे म्हणजे रस्त्यावरून गोठलेला बर्फ काढून टाकणे. त्याचवेळेस भीषण अपघात झाला. बर्फ हटवताना (while removing the snow) तो घसरला आणि खाली पडला असे सांगितले जात आहे.

प्रकृती चिंताजनक : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या अपघातात जेरेमीला गंभीर दुखापत झाली असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वृत्तानुसार, नवीन वर्षाच्या एक दिवस आधी नेवाडा परिसरात जोरदार बर्फवृष्टी झाली होती. या भागात 35 हजारांहून अधिक घरे असून बर्फवृष्टीमुळे दिवसभर वीजपुरवठा खंडित झाला होता.

चाहते प्रार्थना करत आहेत : जेरेमी 51 वर्षांचा आहे आणि तो हॉलीवूडमधील सर्वात प्रतिभावान अभिनेत्यांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे, 2010 मध्ये 'द हर्ट लॉकर' या चित्रपटासाठी अभिनेत्याला ऑस्करमध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यासाठी नामांकन मिळाले होते. अशा परिस्थितीत जेरेमीचे चाहते त्याच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत आहेत.

जेरेमी रेनर मे महिन्यात भारतात आला होता : जेरेमी गेल्या वर्षी मे महिन्यात भारतात आला होता. राजस्थानातील अलवर शहरातील काही शाळकरी मुलांना भेटला.

हॉकआईच्या पात्राने प्रसिद्धी मिळवली : जेरेमी हे प्रामुख्याने अ‍ॅव्हेंजर्स आणि कॅप्टन अमेरिका सिरीजमधील हॉकआईच्या भूमिकेसाठी ओळखले जातात. या व्यक्तिरेखेमुळे त्यांची लोकप्रियता जगभरात अनेक पटींनी वाढली. गेल्या वर्षी, त्याच्या हॉकआई या पात्रावर आधारित स्पिन ऑफ वेब सीरिज डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर प्रदर्शित करण्यात आली होती. या मालिकेत रेनरने मुख्य भूमिका साकारली होती.