नवी दिल्ली : अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी आपले नाव, प्रतिमा, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांच्या संरक्षणासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या एकल खंडपीठात काही वेळातच या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. (Amitabh Bachchan files lawsuit to protect his name, image, voice and personality characteristics)

