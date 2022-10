हैदराबाद : दक्षिणेचा सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुनने (Allu arjun ) रविवारी त्याच्या बहुप्रतिक्षित अॅक्शन ड्रामा चित्रपट पुष्पा: द रुलच्या शूटिंगला सुरुवात केली. पुष्पा 2 सेट्समधील एक चित्र सोशल मीडियावर समोर आले आहे.

इंस्टाग्रामवर घेऊन, सिनेमॅटोग्राफर कुबा ब्रोझेकने आर्य अभिनेत्यासोबतचा एक फोटो शेअर केला आणि त्याला कॅप्शन दिले की, Adventure has begun... thanks to Iconstar #Movie #Pushpa #alluarjunonline #ThaggedheLe #aryasukku #mythrimoviemakers #pushpa #pushpatherule

फोटोमध्ये, अल्लू साध्या पांढऱ्या टी-शर्टमध्ये दाढी असलेला दिसत आहे. सिनेमॅटोग्राफरने फोटो शेअर केल्यानंतर लगेचच, ते सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि चाहत्यांना आगामी सिक्वेलसाठी त्यांची उत्सुकता शेअर करण्यापासून रोखता आले नाही.

काही चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया पहा: ऑगस्टमध्ये निर्मात्यांनी एक पोस्टर शेअर केले होते की, पुष्पा 2 चित्रीकरण सुरू करण्यासाठी सज्ज आहे. पुष्पा: द राइज, सुकुमार दिग्दर्शित अॅक्शन एंटरटेनर, 17 डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याचे सर्वत्र कौतुक झाले. मुत्तमसेट्टी मीडियाच्या सहकार्याने Mythri Movie Makers चे नवीन येरनेनी आणि वाय रविशंकर यांनी याची निर्मिती केली आहे.

हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर हिट झाला आणि अल्लूचे चाहते चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पुष्पा: द रुलची अधिकृत प्रकाशन तारीख अजूनही जाहीर झाली नाही.

त्याचा थिएटर रन वाढवल्यानंतर आणि बॉक्स ऑफिसवर आश्चर्यकारक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीने Amazon Prime Video वर OTT पदार्पण केले. पुष्पा: द राइजच्या संपूर्ण भारतातील यशानंतर, अभिनेता त्याच्या सीक्वल, पुष्पा: द रुलसाठी सज्ज झाला आहे, ज्यामध्ये फहद फासिल आणि रश्मिका त्याच्यासोबत पुन्हा स्क्रीन शेअर करतील.