मुंबई - गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार सोहळा २०२३ मंगळवारी प्रसिद्ध व्यक्तींसह रेड कार्पेट फ्लशसह जगभर प्रसारित ( The Golden Globes returned to the air ) झाला. कॉमेडियन जेरॉड कार्माइकल एक संकोच करणारा इम्सी आणि स्टीव्हन स्पीलबर्गच्या द फॅबेलमॅन्स ( The Fabelmans ) आणि मार्टिन मॅकडोनाघच्या द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन ( The Banshees of Inisherin ) साठी पुरस्कार सोहळ्यात अव्वल ठरले. 'अॅबॉट एलिमेंटरी', 'हाऊस ऑफ द ड्रॅगन' ( House of the Dragon ) आणि 'द व्हाईट लोटस' ( The White Lotus ) हे मोठे टीव्ही विजेते होते.

एसएस राजामौली यांच्या आरआरआर ( RRR ) चित्रपटाने दोनपैकी एक नामांकन जिंकून भारताचा गौरव केला. सर्वोत्कृष्ट गैर-इंग्रजी भाषेतील चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट मूळ गाणे या श्रेणींमध्ये या चित्रपटाला नामांकन मिळाले होते. नंतरची ट्रॉफी राजामौली यांच्या मॅग्नम ऑपसने जिंकली. गोल्डन ग्लोब 2023 विजेत्यांची संपूर्ण यादी पहा:

चित्रपट पुरस्कार:

Golden Globes Winners 2023 List

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, ड्रामा

अवतार: वे ऑफ वॉटर

एल्विस

द फॅबेलमन्स (विजेता)

टार

टॉप गन: मार्वेरिक

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, संगीतमय किंवा विनोदी

बॅबिलोन

द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन (विजेता)

एव्हरीथींग एव्हरीव्हेअर ऑल एट वन्स

ग्लास ओनियन: ए नीव्ह्स आऊट मिस्ट्री

ट्रँगल ऑफ सॅडनेस

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक

जेम्स कॅमेरॉन, अवतार: वे ऑफ वॉटर

डॅनियल क्वान अँड डॅनियल शिनर्ट, एव्हरीथींग एव्हरीव्हेअर ऑल एट वन्स

बाज लुहरमन, एल्विस

मार्टिन मॅकडोनाघ, द बॅन्शीज ऑफ इनिशरीन

स्टीव्हन स्पीलबर्ग, द फॅबेलमॅन्स (विजेता)

सर्वोत्कृष्ट पटकथा

टॉड फील्ड, टार

टोनी कुशनर आणि स्टीव्हन स्पीलबर्ग, द फॅबेलमॅन्स

डॅनियल क्वान आणि डॅनियल शिनर्ट, एव्हरीथींग एव्हरीव्हेअर ऑल एट वन्स

मार्टिन मॅकडोनाघ, द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन (विजेता)

सारा पोली, वुमन टॉकिंग

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, ड्रामा

केट ब्लँचेट, टार (विजेता)

ऑलिव्हिया कोलमन, एम्पायर ऑफ लाईट

व्हायोला डेव्हिस, द वुमन किंग

अना डी आर्मास, ब्लोंडे

मिशेल विल्यम्स, द फेबेलमॅन्स

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, ड्रामा

ऑस्टिन बटलर, एल्विस (विजेता)

ब्रेंडन फ्रेझर, द व्हेल

ह्यू जॅकमन, द सन

बिल निघे, लिव्हिंग

जेरेमी पोप, द इन्स्पेक्शन

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, संगीतमय किंवा विनोदी

मार्गोट रॉबी, बॅबिलोन

अन्या टेलर-जॉय, मेनू

एम्मा थॉम्पसन, गुड लूक टू यू, लिओ ग्रांडे

लेस्ली मॅनविले, मिसेस हॅरिस गोज टू पॅरिस

मिशेल योह, एव्हरीथींग एव्हरीव्हेअर ऑल एट वन्स (विजेता)

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, संगीतमय किंवा विनोदी

दिएगो कॅल्व्हा, बॅबिलोन

डॅनियल क्रेग, ग्लास ओनियन: अ नाइव्हज आउट मिस्ट्री

अॅडम ड्रायव्हर, व्हाईट नॉइस

कॉलिन फॅरेल, द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन (विजेता)

राल्फ फिएनेस, मेनू

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री

अँजेला बॅसेट, ब्लॅक पँथर: वाकांडा फॉरएव्हर (विजेता)

केरी कॉन्डोन, द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन

जेमी ली कर्टिस, एव्हरीथींग एव्हरीव्हेअर ऑल एट वन्स

डॉली डी लिओन, ट्रँगल ऑफ सॅडनेस

केरी मुलिगन, सी सेड

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता

ब्रेंडन ग्लीसन, द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन

के हुई क्वान, एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल अ‍ॅट वन्स (विजेता)

बॅरी केओघन, द बॅन्शीज ऑफ इनिशरीन

ब्रॅड पिट, बॅबिलोन

एडी रेडमायन, द गुड नर्स

सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेटेड चित्रपट

गिलेर्मो डेल टोरोज पिनोचियो (विजेता)

इनू-अरे

मार्सेल द शेल विथ शूज ऑन

पुस इन बूट्स: द लास्ट विश

टर्निंग रेड

सर्वोत्कृष्ट गैर-इंग्रजी भाषेतील चित्रपट

आरआरआर (भारत)

ऑल क्वइट ओन द वेस्टर्न फ्रंट (जर्मनी)

अर्जेंटिना, 1985 (अर्जेंटिना) (विजेता)

क्लोज (बेल्जियम)

डिसीजन टू लीव्ह (दक्षिण कोरिया)

सर्वोत्तम मूळ स्कोअर

अलेक्झांड्रे डेस्प्लॅट, गिलेर्मो डेल टोरोज पिनोचियो

हिल्दुर गुडनाडोटीर, वुमन टॉकिंग

जस्टिन हरविट्झ, बॅबिलोन (विजेता)

जॉन विल्यम्स, द फॅबेलमॅन्स

कार्टर बुरवेल, द बॅन्शीज ऑफ इनिशेरिन

सर्वोत्कृष्ट मूळ गाणे

कॅरोलिना, टेलर स्विफ्ट (व्हेअर द क्रॉडॅड्स सिंग)

सियाओ पापा, गिलेर्मो डेल टोरो आणि रोबान कात्झ (गुलेर्मो डेल टोरोज पिनोचियो)

होल्ड माय हँड, लेडी गागा आणि ब्लडपॉप (टॉप गन: मॅव्हरिक)

लिफ्ट मी अप, टेम्स, लुडविग गोरानसन, रिहाना आणि रायन कूगलर (ब्लॅक पँथर: वाकांडा फॉरएव्हर)

नाटू नाटू, कला भैरव, एम. एम. कीरावानी, राहुल सिपलीगुंज (RRR) (विजेता)

टीव्ही पुरस्कार:

सर्वोत्कृष्ट टीव्ही मालिका, ड्रामा

बेट कॉल सोल

द क्राऊन

हाऊस ऑफ द ड्रॅगन (विजेता)

ओझार्क

सर्वरन्स

सर्वोत्कृष्ट टीव्ही मालिका, संगीतमय किंवा विनोदी

अॅबॉट एलिमेंटरी (विजेता)

दे बेअर

हॅक्स

ओन्ली मर्डन इन बिल्डिंग

वेन्सडे

सर्वोत्कृष्ट मर्यादित मालिका, अँथॉलॉजी मालिका किंवा टीव्ही चित्रपट

ब्लॅक बर्ड

मॉन्स्टर: जेफ्री डॅमर स्टोरी

पॅम अँड टॉमी

ड्रॉपआउट

द व्हाईट लोटस : सिसिली (विजेता)

टीव्ही मालिका, ड्रामातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

एम्मा डी'आर्सी, हाऊस ऑफ द ड्रॅगन

लॉरा लिन्नी, ओझार्क

इमेल्डा स्टॉन्टन, द क्राउन

हिलरी स्वँक, अलास्का डेली

झेंडया, युफोरिया (विजेता)

टीव्ही मालिका, ड्रामातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

जेफ ब्रिजेस, द ओल्ड मॅन

केविन कॉस्टनर, यलोस्टोन (विजेता)

दिएगो लुना, अंडोर

बॉब ओडेनकिर्क, बेटर कॉल शौल

अॅडम स्कॉट, सर्वरन्स

टीव्ही मालिका, संगीत किंवा विनोदी मधील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

क्विंटा ब्रन्सन, अॅबॉट एलिमेंटरी (विजेता)

कॅले कुओको, फ्लाइट अटेंडंट

सेलेना गोमेझ, ओन्ली मर्डर इन बिल्डींग

जेना ऑर्टेगा, वेन्सडे

जीन स्मार्ट, हॅक्स

टीव्ही मालिका, संगीत किंवा कॉमेडीमधील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

डोनाल्ड ग्लोव्हर, अटलांटा

बिल हेडर, बॅरी

स्टीव्ह मार्टिन, ओन्ली मर्डर इन बिल्डींग

मार्टिन शॉर्ट, ओन्ली मर्डर इन द बिल्डिंग

जेरेमी अॅलन व्हाइट, द बेअर (विजेता)

मर्यादित मालिका किंवा टीव्ही चित्रपटातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

जेसिका चेस्टेन, जॉर्ज अँड टॅमी

ज्युलिया जी