नवी दिल्ली : Summons To Bear Grylls: हॉलिवूड अभिनेता आणि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बेअर ग्रिल्सला दिल्ली उच्च न्यायालयाने समन्स पाठवले Delhi High Court issues summons to Bear Grylls आहे. भारतीय कंटेंट क्रिएटर अरमान शर्मा यांनी बेअर ग्रिल्सच्या गेट आऊट अलाइव्ह विथ बेअर ग्रिल्स Get Out Alive With Bear Grylls या कार्यक्रमाच्या कॉपीराइटबाबत याचिका दाखल केली आहे. अरमान शर्माचा दावा आहे की 2009 मध्ये त्याने डिस्कव्हरी चॅनलला ही कल्पना मांडली होती. त्यावेळी डिस्कवरीने त्याची कल्पना नाकारली होती, तर सध्याचा शो 2013 पासून सुरू झाला आहे. अरमान शर्माने सांगितले की, त्याने शेवटच्या श्वासापर्यंत हा कार्यक्रम सादर केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी अमेरिकन चित्रपट निर्माता वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी आणि नॅशनल जिओग्राफी चॅनल यांनाही समन्स बजावले आहे.

न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना संबंधित सर्व पक्षकारांना समन्स बजावले आणि पुढील सुनावणीला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. अरमान शर्माच्या याचिकेवर न्यायालयाने या प्रकरणी केवळ बेअर ग्रिल्सलाच नाही तर डिस्कव्हरी चॅनलचे निर्माते वॉर्नर ब्रदर्स नॅशनल जिओग्राफी चॅनल आणि हॉटस्टार यांनाही समन्स बजावले आहे. अरमान शर्माने न्यायालयात सादर केले की त्याने २००९ मध्ये डिस्कव्हरी चॅनलसमोर आपला प्रोजेक्ट ठेवला होता, जो त्याच्या चॅनलच्या मजकुरानुसार योग्य नसल्याचे त्याने सांगितले. यानंतर, त्याला 2022 मध्येच या कार्यक्रमाची माहिती मिळाली, जेव्हा त्याने तो हॉटस्टारवर पाहिला. हा कार्यक्रम 2013 पासून सुरू आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपासून ते भारतीय पंतप्रधानांपर्यंत बेअर ग्रिल्स या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित होणारा बेअर ग्रिल्सचा कार्यक्रम गेट आऊट ऑल आउट विथ बेअर ग्रिल्स हा एक सुप्रसिद्ध कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमात जगभरातील विविध सेलिब्रेटींना जंगलात कमीत कमी साधनसामग्रीसह जगण्याचे मार्ग आणि कसे जगायचे याची ओळख करून दिली जाते. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा ते सध्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. तो जगातील विविध दऱ्याखोऱ्यांमध्ये आणि जंगलात फिरतो आणि लोकांना आदिम मार्गाने जीव वाचवण्याची माहिती देतो.