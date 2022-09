नाशिक : नाशिकच्या देवळली कॅम्प भागातील लॅमरोडवरील एका उच्चभ्रू सोसायटीच्या ( Lam Road in Dewali Camp Area at ​​Nashik ) वॉचमनने सोसायटीत राहणाऱ्या महिलेचे आणि तिच्या पतीचे मध्यरात्री प्रणय अवस्थेत असताना व्हिडीओ काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे शहरात खळबळ ( Shocking incident in Nashik ) उडाली आहे. महिलेच्या तक्रारीवरून संशयित वॉचमनला पोलिसांनी ( Watchman has been Arrested by Nashik Police ) ताब्यात घेतले आहे.







उच्चभ्रू सोसायटीच्या वॉचमनकडून महिलेचे व्हिडीओ चित्रीकरण : पंजाबच्या चंदिगढ येथील विद्यापीठाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनीच अश्लील व्हिडीओ प्रकरण ताजे असतानाच नाशिकमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. देवळाली कॅम्प भागातील लॅमरोडवरील एका उच्चभ्रू सोसायटीच्या वॉचमनने मध्यरात्री सोसायटीत राहणाऱ्याच महिलेचे आणि तिच्या पतीच्या प्रायव्हेट वेळेतील अश्लील अवस्थेत व्हिडीओ काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.



वॉचमनवर कठोर कारवाईची मागणी : संशयित वॉचमन नंदलाल टिकाराम डांगी हा 28 वर्षांचा असून, रात्रीच्या वेळी अनधिकृतपणे सोसायटीमध्ये प्रवेश करून महिलांचे चित्रीकरण करीत असल्याचे समोर आले. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, वॉचमनवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. याप्रकरणी देवळाली पोलिसांनी आलेल्या महिलेच्या तक्रारीवरून वॉचमनच्या विरोधात गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक केली आहे.







पोलिसांकडून कारवाई; मोबाईल घेतला ताब्यात : देवळाली पोलिसांनी या प्रकरणात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करीत संशयित आरोपीला अटक केली आहे. त्याचा मोबाईल फोनदेखील जमा केला आहे. त्याने या आधीही इतर महिलांचे अश्लील व्हिडिओ चित्रीकरण केले आहे का? याचाही तपास पोलीस करीत असून, त्याला न्यायालयात हजर केला असता त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.