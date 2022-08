श्रीनगर जम्मू काश्मीर पोलिसांनी सुरक्षा दलांसोबत Police along with security forces केलेल्या संयुक्त कारवाईत हंदवाडा येथील एका प्रकरणाच्या तपासादरम्यान हंदवाडा येथे आणखी दोन हायब्रीड दहशतवाद्यांना अटक Two Hybrid Terrorists Arrested केली असून, त्यांच्या ताब्यातून शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे. 4 ऑगस्ट रोजी पोलीस आणि सुरक्षा दलांच्या संयुक्त पथकाने हंदवाडा येथे तीन हायब्रीड दहशतवाद्यांना अटक केली होती आणि त्यांच्या ताब्यातून शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला होता. HANDWARA JAMMU KASHMIR

यानंतर, हंदवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मिळालेल्या सुगावाच्या आधारे दहशतवादी कारवायांच्या कटात आणखी दोघांची भूमिका समोर आली. त्यानंतर दोन्ही आरोपींना पोलिस, लष्कराच्या संयुक्त पथकाने अटक केली.

एजाज अहमद भट उर्फ ​​हिलाल, हंपोरा येथील रहिवासी आणि नसीर अहमद मीर, सगीपोरा येथील रहिवासी अशी या दहशतवाद्यांची ओळख पटली आहे, असे त्यांनी सांगितले. दहशतवाद्यांच्या ताब्यातून दोन पिस्तूल, चार पिस्तुल मॅगझिन आणि 58 पिस्तुल राऊंड आणि सहा ग्रेनेडसह शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. TWO HYBRID TERRORISTS ARRESTED IN HANDWARA JAMMU KASHMIR

