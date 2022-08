पुत्तुरु (दक्षिण कन्नड): चालत्या ट्रेनमध्ये एका दरोडेखोराने महिलेची लाखो रुपयांची सोन्याचे दागिने आणि रोकड असलेली व्हॅनिटी बॅग चोरून पळ Robbery in Moving Train काढला. womans bag was stolen in the train ही घटना बेंगळुरूहून कारवारला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये हाराडी आणि सिटी गुड्डे दरम्यान काबाका आणि पुत्तूर रेल्वे स्टेशनजवळ Womans bag stolen from train in Karnataka घडली.

ही घटना 30 ऑगस्टच्या पहाटे 2.30 च्या सुमारास घडली. कारवार येथील शिक्षक रमेश आणि निर्मला यांची बॅग चोरीस गेली. 29 ऑगस्ट रोजी हे जोडपे बेंगळुरूहून कारवारला जाण्यासाठी ट्रेनमध्ये चढले. ट्रेन 30 ऑगस्टच्या पहाटे 2.20 च्या सुमारास काबाका पुत्तूर रेल्वे स्थानकावर आली. 20.30 च्या सुमारास गाडी कारवारला जात असताना, पुत्तूर होराडी पूल ओलांडून गुड्डे शहराकडे येत असताना, निर्मला झोपेत होत्या. त्यावेळी तिच्या डोक्याखाली ठेवलेले सोन्याचे दागिने आणि रोकड असलेली व्हॅनिटी बॅग अज्ञात व्यक्तीने खेचल्याचे दिसले. नंतर घाबरून तिने त्या व्यक्तीचा पाठलाग केला.

निर्मलाच्या गळ्यातील व्हॅनिटी बॅग घेऊन दरोडेखोराने रेल्वे डब्यातून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याला पकडणाऱ्या महिलेने आपत्कालीन परिस्थितीत ट्रेन थांबवण्यासाठी साखळी ओढली. ट्रेनचा वेग कमी होताच चोरट्याने ट्रेनमधून उडी मारली. शिवाय, महिलाही रुळावरून ट्रेनमधून पडली.

दरोडेखोर अंधारात पळून गेला. जखमी महिलेला मंगलोरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रमेश आणि निर्मला यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार 40 हजारांची रोकड व आठ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले आहेत. मंगळूर रेल्वे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. Robber stole a womans vanity bag containing gold jewelry and cash in a moving train in putturu of Karnataka

हेही वाचा Thiland Citizens Bag Missing : थायलंडच्या नागरिकाची हरवलेली बॅग मुंबई पोलिसांनी 4 तासात शोधली