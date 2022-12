पीएचडी करत असलेल्या रिसर्च स्कॉलरची हत्या.. मृतदेहाचे तुकडे करून फेकले गंगेत

नवी दिल्ली/गाझियाबाद: गाझियाबादच्या मोदीनगर पोलिस स्टेशन परिसरात एका घरमालकाने ६० लाखांचे कर्ज द्यायचे नसल्याने भाडेकरूची हत्या Research scholar murdered by landlord in Ghaziabad केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हत्येनंतर आरोपींनी मृतदेहाचे चार तुकडे केले आणि गंगा कालव्यात फेकून दिले. अंकित खोकर असे मृताचे नाव असून तो पीएचडीचा विद्यार्थी होता. Landlord wanted to grab Rs 60 lakh

गाझियाबाद पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी नगरमध्ये राहणाऱ्या अंकित खोकरची ६ ऑक्टोबर रोजी हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी घरमालक उमेश शर्मा आणि त्याच्या पाच साथीदारांना ताब्यात घेतले आहे. अंकित हा लखनौ येथील बीआर आंबेडकर विद्यापीठातून पीएचडी करत असून, काही काळापूर्वी तो मोदीनगरमध्ये राहायला आला होता, तिथे तो भाड्याच्या घरात राहत होता.

अंकितच्या कुटुंबीयांनी मोदीनगरमध्ये जमीन विकली होती, त्यातील रक्कम त्यांच्या खात्यात आली. याच रकमेतून घरमालकाने त्याच्याकडे 60 लाख रुपयांचे कर्ज मागितले होते, त्यावर त्याने ते दिले होते. कर्जाची परतफेड करायची नसल्याने त्याने 6 ऑक्टोबर रोजी ही हत्या केल्याचा आरोप आहे. अंकित हा मूळचा बागपतचा असून काही काळापूर्वी त्याचे आई-वडील वारले होते, त्यामुळे त्याला शोधायला कोणी येणार नाही असे घरमालकाला वाटत होते.

असा झाला खुलासा : अंकितशी ६ ऑक्टोबरपासून संपर्क नव्हता. त्याच्या मित्राने सतत त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो फोन उचलत नव्हता. चॅट मेसेजही केले होते पण रिप्लाय आला नाही. मात्र, यादरम्यान घरमालकाने अंकितचा फोन वापरला आणि चॅटला उत्तर दिले, त्यामुळे कुणालाही संशय येऊ नये, मात्र लिखाणातील शुद्धलेखनाच्या चुकीमुळे अंकितच्या मित्राला संशय आला आणि त्याने पोलिसांत तक्रार केली.

12 डिसेंबर रोजी मोदीनगर पोलिस ठाण्यात अंकित बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. त्याची बँक खाती तपासली असता मोठी रक्कम ट्रान्सफर झाली. दरम्यान, कोणाला संशय येऊ नये म्हणून घरमालक सतत त्याचा फोन वापरत होता, मात्र त्याने फोन घेतला नाही. तो अंकितच्या मित्रांची दिशाभूल करू शकेल असा त्याचा उद्देश होता. दरम्यान, अंकितच्या मोबाईलचा वापर करून आरोपी घरमालकाने त्याच्या बँकेतून लाखो रुपयांची रोकड काढली होती. पोलिसांनी हे सर्व दुवे जोडून उमेश आणि त्याच्या पाच साथीदारांना ताब्यात घेतले. मात्र, या प्रकरणातही पोलिसांसमोर आव्हान आहे की, आजपर्यंत पोलिसांना मृतदेहाचा एक तुकडाही सापडलेला नाही. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

आरोपींनी करवत आणि फॉइल खरेदी केले होते: एसपी देहत इराज राजा सांगतात की, १२ डिसेंबरला पीएचडीचा विद्यार्थी अंकित बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली. ५ ऑक्टोबरनंतर त्याच्याशी संपर्क होऊ शकला नसल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य दाखवून बेपत्ता व्यक्तीची नोंद करण्यात आली. मृताचा घरमालक उमेश हा पहिल्यापासूनच संशयित होता. त्याच्याकडे कोठडीत चौकशी केली असता त्याने संपूर्ण घटनेची कबुली दिली. जमीन विकल्यानंतर मृत अंकितच्या खात्यात काही पैसे आल्याचे त्यांनी सांगितले. घरमालक उमेश लोभी होता, त्यामुळे घरमालकाने अंकितकडून उमेशकडे काही पैसे हस्तांतरित केले होते. घरमालकाला वाटले की तो सर्व पैसे हडप करेल. त्यामुळे त्याने केचे बँक डिटेल्स घेतले, त्यानंतर त्याचा गळा दाबून खून केला. हत्येनंतर, त्याने एक करवत आणली आणि त्याच्या मृतदेहाचे अनेक भाग केले, नंतर ते तुकडे फॉइलमध्ये भरले आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी विल्हेवाट लावली. यानंतर अंकितच्या खात्यातून पुन्हा रक्कम काढण्यात आली, एटीएममध्ये जाऊन हे रुपये काढण्यात आले. या घटनेत एका मित्रानेही त्याला साथ दिली.

या संपूर्ण घटनेत दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. उमेश शर्मा आणि प्रवेश अशी आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी अधिक चौकशी करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून मृतांचे बरेच सामान जप्त करण्यात आले आहे. बँकेचे पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदी साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. याशिवाय अन्य साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी ही घटना घडली त्या ठिकाणाहून फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांकडून आरोपींवर कडक कारवाई करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.