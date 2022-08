फारुखाबाद उत्तरप्रदेश जिल्ह्यात Uttar Pradeshs Farrukhabad शुक्रवारी सामूहिक बलात्काराची घटना उघडकीस आली. फरुखाबाद बसस्थानकातून चार तरुणांनी एका गर्भवती महिलेला जबरदस्तीने पळवून नेले. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, चारही आरोपींनी तिच्यावर चार दिवस सामूहिक बलात्कार Pregnant Woman Was Gangraped केला. पीडितेने कशी तरी त्यांच्या तावडीतून सुटका करून घेत पोलीस स्टेशन गाठले. तिने पोलिसांना सर्व प्रकार gangrape with pregnant woman in farrukhabad सांगितला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

पीडितेने पोलिसांना सांगितले की, माझ्या सासरचे घर सहारनपूरमध्ये आहे आणि महेर बरेली येथे आहे. 16 ऑगस्ट रोजी सहारनपूरला जाण्यासाठी मी बरेलीहून बस पकडली आणि फर्रुखाबादला पोहोचले. संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास काही तरुण माझ्याजवळ आले आणि अगदी जवळ उभे राहिले. मग काय झाले कळेना, डोळे उघडले तर मी स्वतःला एका बंद खोलीत दिसले. त्या खोलीत एका बाजूला पेंढा ठेवलेला होता, दुसऱ्या बाजूला मला रिकाम्या जागेत बसवले होते. खोली आतून बंद होती. माझ्या समोर चार जण बसले होते. मी बोलताच चौघांनी मला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.

तुम्ही माझे सामान घेतले आहे, त्यामुळे काही फरक पडत नाही. पण मला जाऊ द्या, माझ्या पोटात दोन महिन्यांचे बाळ आहे, मला त्रास देऊ नका, असे मी तरुणांना सांगितले. चौघांनीही मला धमकावले. यानंतर एका तरुणाने मला पकडून माझ्यासोबत घाणेरडे काम केले. मला चक्कर आली. चौघेही माझी इज्जत लुटत राहिले. चौथ्या दिवशी सर्व आरोपी झोपले होते, मात्र खोलीचे कुलूप उघडे होते. दरवाजा उघडल्यानंतर ती पळून गेली. 12 किमी नंतर गावकरी भेटले आणि त्यांना संपूर्ण हकीकत सांगितली. त्यानंतर पोलिसात तक्रार केली. माहिती मिळताच एसएचओ राजेपूर दिनेश कुमार गौतम, सीईओ अमृतपूर घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी महिलेची चौकशी सुरू केली.

एसपी अशोक कुमार मीना यांनी सांगितले की, पोलीस पीडितेला घेऊन हरदोईच्या मुर्चा कात्री गावातील घरी पोहोचले जेथे पीडितेने ओलीस ठेवल्याचे सांगितले होते. घटनास्थळी एक महिला आढळून आली. चौकशीत महिलेने सांगितले की, मुलीची मावशी, काका आणि काकू तिला चार दिवसांपूर्वी 80 हजार घेऊन येथे सोडून गेले होते. गँगरेपसह विकल्याच्या प्रकरणाचा पोलीस तपास करत आहेत. एसपीच्या म्हणण्यानुसार, पीडितेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. चौकशीनंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

