रांची ( झारखंड ) : झारखंडमधील काँग्रेसच्या तीन आमदारांना ग्रामीण हावडा पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेसह ताब्यात घेतले ( huge cash recovered from Congress MLA car ) आहे. हे सर्वजण एका वाहनात बसून पूर्व मिदनापूरच्या दिशेने जात होते. शनिवारी सायंकाळी उशिरा त्यांची गाडी पाचला पोलिस ठाण्यांतर्गत राणीहाटी मोरजवळ थांबली. वाहनाची झडती घेतली असता त्यात मोठी रोकड ( Three Congress MLA Arrested IN WB ) सापडली. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

वाहनात मोठी रोकड ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक स्वाती भंगालिया घटनास्थळी पोहोचल्या. त्यांनी सांगितले की, गुप्त माहितीच्या आधारे राणीहाटी मोर येथे विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. दरम्यान, झारखंडमधील जामतारा येथून येणारे एक वाहन थांबविण्यात आले.

कारमध्ये चालकासह पाच जण होते, त्यात काँग्रेसचे तीन आमदार राजेश कछाप, नमन विक्सल आणि इरफान अन्सारी यांचा समावेश होता. कारमध्ये बेहिशेबी रोकड सापडल्याचे स्वातीने सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या किती रोकड आहे हे सांगता येणार नाही.

बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जात आहे. मोजणी यंत्रातून रोख मोजली जाईल. आमदारांची चौकशी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. गाडीवर जामतारा आमदाराचा फलक लावण्यात आला होता. या प्रकरणाची पाहणी सुरू आहे.

