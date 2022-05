सरगुजा : सरगुजा येथे निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणासारखी घटना समोर आली ( Once again, fearless mass rape ) आहे. येथील सरगुजा येथील जंगलात एका मुलीवर चार जणांनी सामूहिक बलात्कार ( Gang rape of a girl by 4 persons ) केला. जंगलातील निर्जनस्थळाचा फायदा घेत तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्याचवेळी तरुणीच्या साथीदारालाही मारहाण करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे म्हणजे चार जण मुलीवर आळीपाळीने बलात्कार करीत राहिले, त्यातील एक अल्पवयीन होता.

गँगरेपमुळे सरगुजामध्ये खळबळ उडाली : या घटनेचा छडा लावत पोलिसांनी 2 तासांत आरोपीला पकडण्यात यश मिळविले. या घटनेची दखल घेत एसपींनी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला आणि एका महिला पोलिसाला अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पाठवले. पोलिसांचे पथक येताच पीडित तरुणी आणि तिच्या मित्राने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. त्याआधारे पोलिसांनी आजूबाजूच्या गावात तपासाला गती दिली.

सरगुजा पोलिसांनी आजूबाजूच्या गावात छापे टाकले : सुरगुजा पोलिसांनी जवळपासच्या गावात छापे टाकले. पोलिसांनी वेगवेगळ्या व्यक्तींची चौकशी केली. ज्यामध्ये पोलिसांना पाहून एक संशयित घाबरू लागला. पीडितेने त्याला ओळखले. त्यानंतर पोलिसांनी अन्य तीन आरोपींनाही अटक केली. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व आरोपींनी आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. आरोपींपैकी एक अल्पवयीनही आहे.

आलटून-पालटून केला बलात्कार, तरुणीच्या मित्रालाही मारहाण : मुख्य आरोपी भोला उर्फ ​​संतोष यादव याने पोलिस चौकशीत सांगितले की, २० मे रोजी रात्री ८ च्या सुमारास ही घटना घडली. पीडिता तिच्या मित्रासोबत टेकरीला जात होती. तिला पाहिल्यानंतर भोला त्याचे अन्य तीन साथीदार अभिषेक यादव, नागेंद्र यादव आणि एका अल्पवयीन साथीदारांसह टेकरी येथे पोहोचले. तेथून सर्व आरोपींनी मुलीला बळजबरीने जवळच्या पारसाच्या झाडाजवळ नेले आणि तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार करीत होते. तोपर्यंत बाकीचे आरोपींनी तिच्या मित्राला वेगळे ठेवून व मारहाण करीत होते. त्यानंतर पीडितेच्या पिशवीत ठेवलेले पैसे घेऊन पळून गेले.

पोलिसांनी दोन तासांत आरोपीला पकडले : या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी एक पथक तयार करून तपास करून अवघ्या 2 तासांत आरोपीला अटक केली. अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी हे तीन तरुण आहेत. तर एक आरोपी अल्पवयीन आहे.

हेही वाचा : रांचीमध्ये विद्यार्थिनीचे अपहरण करून कारमध्ये सामूहिक बलात्कार