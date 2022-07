मुंबई : बॉलीवूडचा भाईजान अभिनेता सलमान खानला ( Bollywood star actor Salman Khan ) मागील मे महिन्यात धमकीचे पत्र आले होते. आता सलमान खानचे वकील हस्तीमल सारस्वत ( Letter of Threat to Lawyer Hastimal Saraswat ) यांच्या कुटुंबीयांना मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याबाबत हस्तीमल सारस्वत यांनी महामंदीर पोलीस ठाण्यात तक्रार ( Report to Mahamandir Police Station ) दाखल केली असून, पोलिसांकडून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ ( Increased security for Hastimal Saraswat ) करण्यात आली आहे.



बिश्नोई गॅंगकडून धमकी : सलमान खानच्या वकिलांना ही धमकी बिश्नोई गँगकडून देण्यात आल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानला काही दिवसांपूर्वीच जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. सिद्धू मुसेवाला प्रकरणानंतर ही घटना घडल्यानंतर सलमान खानच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली होती. आताच सलमान खानला धमकीचे पत्र आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर सलमान खान यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. ते पत्रसुद्धा बिश्नोई गॅंगकडून आल्याची शक्यता वर्तवली होती. आता सलमान खान यांचे वकील हस्तीमल सारस्वत यांना पत्र देऊन बिश्नोई गॅंगने बाॅलीवूडमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.







काळवीट प्रकरणात मांडली होती बाजू : मिळालेल्या माहितीनुसार, काळवीट शिकार प्रकरणात हस्तीमल सारस्वत सलमानचे वकील होते. आता हस्तीमल सारस्वत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची सुरक्षा वाढविली आहे. वकील हस्तीमल सारस्वत यांनी सांगितले की, मागच्या दीड महिना मी अमेरिकेत होतो. जेव्हा मी भारतात परतलो तेव्हा माझ्या ज्युनिअर वकिलाने मला जुबली चेंबरमध्ये मिळालेल्या पत्राबद्दल सांगितले. सलमान खानचा मित्र नेहमीच आमचा शत्रू असेल. तुझी आणि तुझ्या कुटुंबाची अवस्थादेखील मुसेवालासारखी होईल, असे त्यात लिहिले होते.







पोलिसांकडून तातडीने तपास सुरू : हस्तीमल सारस्वत यांना मिळालेल्या या पत्राच्या खाली एलबी आणि जीबी असे लिहिले होते. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, पोलिसांनी हस्तीमल यांच्या कुटुंबीयांना मिळालेले धमकीचे पत्र हे लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या सदस्यांनी पाठविले असल्याची शक्यता वर्तविली आहे. पोलीस आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पाहत आहे. सिद्धु मुसेवाला याच्या हत्येनंतर स्थानिक पोलिसांसहित केंद्रीय तपास यंत्रणा अ‍ॅक्टीव्ह मोडमध्ये आली होती. हत्येतील आरोपींनासुद्धा अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा धमकीचे पत्र आल्याने खळबळ उडाली आहे. बिश्नोई गॅंगकडून हे पत्र ( Bishnoi Gang ) दिल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.















