बिलासपूर : बिलासपूर सिव्हिल लाइनमध्ये मुलीचा मृतदेह सापडला आहे. आरोपींनी एका मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह कारमध्ये ( Priyanka Singh Dead Body Wrapped In Car Seat Cover ) ठेवला. चार दिवसांपूर्वी आरोपी आशिष साहू याने प्रियंका सिंहची हत्या करून तिचा मृतदेह कारच्या सीट कव्हरमध्ये गुंडाळून मागील सीटवर ठेवला आणि कार लॉक ( Priyanka Singh Dead Body Wrapped In Car Seat Cover Four Days ) केला होता. ही संपूर्ण घटना कस्तुरबा नगर भागात घडली.

कारमध्ये मृतदेह आढळल्याने खळबळ : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना चार दिवसांपूर्वी घडली होती. सिव्हिल लाईन कस्तुरबा नगर परिसरात घराच्या आवारात उभ्या असलेल्या कारमध्ये मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. मृत प्रियंका सिंह 24 वर्षांची होती, ती दयालबंद शांती वसतिगृहात राहत होती आणि शेअर मार्केटमध्ये काम (Bilaspur Murder Case ) करायची.

आजूबाजूला पसरलेल्या दुर्गंधीबाबत नागरिकांकडून माहिती : ही घटना चार दिवसांपूर्वी घडली असल्याने आजूबाजूला दुर्गंधी पसरली होती. असे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर लोकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तपास करून कारमधून मृतदेह शोधून काढला. पोलिसांनी आरोपी आशिष साहू याला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आशिष हा वैद्यकीय संचालक म्हणून काम करतो.

कॉल डिटेलवरून आरोपीला अटक : प्रियंका सिंह बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारीवरून बिलासपूर पोलिसांनी तपास ( Priyanka Singh Dead Body Found In Bilaspur ) केला. पोलिसांनी प्रियंका सिंहचे कॉल डिटेल्स शोधले असता त्यांना आशिष साहूचा शेवटचा कॉल सापडला. त्यामुळे पोलिसांनी आशिष साहू याला अटक करून चौकशी केली. त्यानंतर आरोपी आशिषने खुनाच्या गुन्ह्याची कबुली दिली आणि मृतदेह कारमध्ये ठेवल्याचे सांगितले.

गळा आवळून हत्या : पोलीस तपासात आरोपीने प्रियंका सिंहचा गळा आवळून खून करून मृतदेह गाडीच्या कव्हरमध्ये गुंडाळून लपवल्याचे ( Priyanka Singh strangled to death in Bilaspur ) सांगितले. पोलीस आणि फॉरेन्सिक तपासात प्रथमदर्शनी चार दिवसांपूर्वी प्रियंका सिंहचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता. मृतदेह चार दिवसांचा असून तो कुजल्याने आजूबाजूला दुर्गंधी पसरली होती असे पोलिसांनी सांगितले. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ प्रवीण सोनी यांनी सांगितले की, "मृतदेह कुजण्यास सुरुवात झाली होती. शरीरावर कोणत्याही जखमेच्या खुणा नव्हत्या, तिचा गळा दाबून खून करण्यात आला . पोस्टमॉर्टममधून संपूर्ण माहिती कळू शकेल."असे सांगितले.