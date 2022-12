बेंगळुरू (कर्नाटक): Nude Videos of Girl: महिलांच्या पेइंग गेस्ट (पीजी) मध्ये राहणाऱ्या तरुणींची नग्न व्हिडीओ दाखवून private video of girls in PG ब्लॅकमेल करणाऱ्या आरोपीला बेंगळुरू दक्षिण पूर्व विभागाच्या CEN पोलिसांनी अटक केली आहे. पाँडेचेरी येथील निरंजन हा अटक आरोपी असल्याची माहिती पोलिसांनी शुक्रवारी दिली. Youth arrested for making private video of girls

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी बेंगळुरू येथील एचएसआर लेआउटमध्ये राहत होता. त्याने आपल्या इमारतीच्या शेजारी असलेल्या महिला पीजीच्या बाथरुमजवळ मोबाईल फोन ठेवला आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत होता. त्यानंतर तरुणींच्या मोबाईलवर निनावी मेसेज पाठवून त्यांचा छळ केला. पीडित तरुणीने नुकतीच दक्षिण पूर्व विभाग सीईएन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

आरोपी

नोकरी नसल्यामुळे आईने पाठवलेल्या पैशातून हा तरुण व्यसनी झाला होता. तो चार वर्षांपासून एचएसआर लेआउटच्या पीजीमध्ये राहत होता. आरोपी राहत असलेली पीजी इमारत आणि शेजारील महिला पीजी एकाच मालकाची असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

आरोपींनी पीजीच्या मालकाशी संबंध जोडले होते. महिलांच्या पीजीमध्ये आवश्यक काम असेल तर आरोपी समोर उभे राहून ते काम स्वत: करायचे. यावरून आरोपीला महिला पीजीची माहिती होती. महिला नसताना आरोपी पीजीमध्ये जायचा आणि व्हिडिओ शूटिंगसाठी आवश्यक ठिकाण ओळखायचा, असे पोलिसांनी सांगितले.

आरोपी तरुणींना पीजी आवारात ठेवलेले टॉवेल घेऊन आंघोळ करून आत जाताना पाहत होता. नंतर आरोपी त्याच्या पीजीच्या मजल्यावरून शेजारील महिला पीजीच्या मजल्यावर उडी मारत असे. त्यानंतर तो पाण्याच्या पाईपच्या सहाय्याने बाथरूमजवळ बसायचा. तेथून तो खिडकीतून आंघोळ करणाऱ्या तरुणींची नग्न दृश्ये चित्रित करत होता, त्याचा मोबाईल लटकलेला होता. त्यानंतर पीजीच्या रजिस्टर बुकमध्ये असलेल्या तरुणींचे मोबाईल तो चोरायचा.

नंतर, गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी, त्याने सॉफ्टवेअरचा वापर करून त्या तरुणींना परदेशी क्रमांकाद्वारे संपर्क साधत होता. असा आरोप आहे की आरोपीने त्याने कॅप्चर केलेले नग्न व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड करण्याची धमकी तर दिलीच, पण फोन केल्यास त्याला सहकार्य करण्याची मागणीही केली, असे पोलिसांनी सांगितले.

दक्षिणपूर्व विभागाचे CEN निरीक्षक योगेश यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून आरोपीला अटक केली. पोलिसांनी तरुणीच्या नावाने आरोपीशी गप्पा मारल्या, त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याला हॉटेलमध्ये बोलावून अटक केली.