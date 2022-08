जमशेदपूर झारखंड अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश राजेंद्र सिन्हा यांच्या कोर्टाने जमशेदपूरच्या घघिडीह सेंट्रल जेलमध्ये Ghaghidih Central Jail कैद्याच्या हत्येप्रकरणी murder of a prisoner 15 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली 15 accused sentenced to death in Jamshedpur आहे. त्याचवेळी या घटनेत मनोज सिंगच्या साथीदाराला गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी 7 आरोपींना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

न्यायाधीश सिन्हा यांच्या न्यायालयाने जमशेदपूरच्या परसुडीह पोलीस स्टेशन परिसरात असलेल्या घघिडीह सेंट्रल जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैदी मनोज सिंगच्या लिंचिंग प्रकरणात 15 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय मनोज सिंगचा साथीदार सुमित सिंग गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी 7 आरोपींना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 25 जून 2019 रोजी घागिडीह मध्यवर्ती कारागृहात मनोज सिंगची इतर कैद्यांनी निर्घृण हत्या केली होती. यादरम्यान मनोज सिंगसोबत आणखी एक कैदी सुमित सिंग हाही गंभीर जखमी झाला होता.

अतिरिक्त सरकारी वकील राजीव कुमार

कारागृहातील खून प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. हुंड्यासाठी छळ आणि पत्नीची हत्या केल्याप्रकरणी मनोज सिंगला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 25 जून 2019 रोजी तुरुंगात वर्चस्व प्रस्थापित केल्याबद्दल त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान, गुन्हेगारांची ओळख पटवून पुढील कारवाई करण्यात आली. जमशेदपूर कोर्टाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायाधीश राजेंद्र सिन्हा यांच्या न्यायालयाने 15 आरोपींना दोषी ठरवले आणि दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. मनोज सिंगचा साथीदार सुमित सिंग याला गंभीर जखमी करणाऱ्या 7 आरोपींना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. श्यामू जोजो, पंचानन पात्रो, पिंकू पूर्ती, अजय मल्लाह, अरुप कुमार बोस, राम राय सुरीन, रमाई कारुआ, गंगाधर खंडाईत, रामेश्वर अंगरिया, गोपाल तिरिया, शरत गोप, वासुदेव महतो, जानी अन्सारा, श्यामू जोजो, पंचानन पात्रो, फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींची नावे आहेत. शिवशंकर पासवान आणि संजय डिग्गी यांचाही यात समावेश आहे.

त्याचबरोबर शोएब अख्तर, मो तौकीर, अजित दास, सोनू लाल, सुमित सिंह, ऋषी लोहार आणि सौरभ सिंह यांचा 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात, अतिरिक्त सरकारी वकील राजीव कुमार यांनी सांगितले की, 25 जून 2019 रोजी मध्यवर्ती कारागृहात कैदी मनोज सिंगची हत्या करण्यात आली होती आणि त्याचा दुसरा साथीदार जखमी झाला होता. दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. ज्यामध्ये 15 हत्येतील आरोपींना फाशी तर सुमितला जखमी करणाऱ्या 7 आरोपींना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या हत्येतील दोन आरोपी न्यायालयात हजर झालेले नाहीत. त्यांचे वॉरंट यापूर्वीही बजावण्यात आले होते. मात्र त्यांना पकडण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. आता न्यायालयाने दोन्ही आरोपींच्या वॉरंट सेवेसाठी पोलीस महासंचालकांना पत्र जारी केले आहे.

