नवी मुंबई - नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत १०० किलोंप्रमाणे वांग्याच्या दरात ६०० रुपयांची वाढ ( vegetable rates in Mumbai APM ) झाली आहे. काकडीच्या दरात ४०० रुपयांनी ( Brinjal rates today ) वाढ झाली. इतर भाज्यांचे दर स्थिर झालेले ( cucumber rate today ) पाहायला मिळाले.



दसऱ्याच्या तोंडावर गृहिणींना काहीसा दिलासा ( vegetable rates today in Mumbai APMC ) मिळत आहे. भाजीपाल्यांचे दर स्थिर पाहायला ( vegetables rates news in Marathi ) मिळत आहेत.







भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे:

भेंडी नंबर १ प्रति १०० किलो ३६०० रुपये ते ४००० रुपये

भेंडी नंबर २ प्रति १०० किलो

२८०० रुपये ते ३००० रुपये





लिंबू प्रति १०० किलो ४४०० रुपये ते ६००० रुपये

फरसबी प्रति १०० किलो प्रमाणे,

५५०० रुपये ते ७००० रुपये





फ्लॉवर प्रति १०० किलो प्रमाणे २८०० रुपये ते ३६०० रुपये

गाजर प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४००० रुपये

गवार प्रति १००किलो प्रमाणे रुपये ४८०० ते ६०००रुपये

घेवडा प्रति १०० किलो प्रमाणे ६००० ते ७००० रुपये









काकडी नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २००० रुपये ते २४०० रुपये

काकडी नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १४०० रुपये ते १६०० रुपये

कारली प्रति १०० किलो प्रमाणे ३७०० रुपये ते ४४०० रुपये

कच्ची केळी प्रति १०० किलो प्रमाणे २९०० रुपये ते ३४०० रुपये





कोबी प्रति १०० किलो प्रमाणे

१९०० रुपये ते २२०० रुपये

कोहळा प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५०० रुपये





ढोबळी मिरची प्रति १०० किलो प्रमाणे ३७०० रुपये ते ४६०० रुपये

पडवळ प्रति १०० किलो प्रमाणे २९०० रुपये ते ३४००रुपये

रताळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३८०० रुपये ते ४६००रुपये

शेवगा शेंग प्रति १०० किलो प्रमाणे ६५०० रुपये ते ८,००० रुपये

शिराळी दोडका प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये





सुरण प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये

टोमॅटो नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २२०० रुपये ते २४०० रुपये

टोमॅटो नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २००० रुपये

तोंडली कळी १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ५००० रुपये ते ६००० रुपये

तोंडली जाड प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४००० रुपये





वाटाणा १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १४००० रुपये ते १६००० रुपये

वालवड प्रति १०० किलो ६५०० रुपये ते ८००० रुपये

वांगी काटेरी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३८०० रुपये ते ४६०० रुपये

वांगी काळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५००रुपये





मिरची ज्वाला प्रति १०० किलो प्रमाणे ५८०० रुपये ते ६५००रुपये

मिरची लवंगी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३१०० रुपये ते ३६०० रुपये





पालेभाज्या

कांदापा नाशिक प्रति १०० जुड्या १६०० रुपये ते २००० रुपये

कांदापात पुणे प्रति १०० जुड्या १००० रुपये १२०० रुपये

कोथिंबीर नाशिक प्रति १०० जुड्या ३००० रुपये ते ४००० रुपये

कोथिंबीर पुणे प्रति १०० जुड्या २००० रुपये ते ३००० रुपये





मेथी नाशिक प्रति १०० जुडया

२०००रुपये ते २८०० रुपये

मेथी पुणे प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये ते १८०० रुपये

मुळा प्रति १०० जुड्या २४०० रुपये ते २५०० रुपये ३०००

पालक नाशिक प्रति १०० जुड्या १००० रुपये ते १२०० रुपये





पालक पुणे प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये १४०० रुपये

पुदिना नाशिक प्रति १०० जुड्या

६०० रुपये ते १००० रुपये

शेपू नाशिक प्रति १०० जुड्या १६०० रुपये २२०० रुपये

शेपू पुणे प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये १६०० रुपये