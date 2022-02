ठाणे - ठाणे महापालिकेच्या आगामी पालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप आराखडा ( Thane corporation ward change ) तयार करण्यात आला आहे. प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यावर आक्षेप घेत रामबागमधील रहिवाशांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठाणे महापालिकेच्या नवीन प्रभाग रचनेवरून राजकारण ( Politics over Thane corporation change ) रंगले आहे. यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. याच अनुषंगाने 1962 जणांनी हरकती आल्या आहेत. शेवटच्या दिवशी तब्बल १६०४ हरकती ( Objections for ward change in Thane ) नोंदवण्यात आल्या आहेत.



मागील निवडणुकीप्रमाणेच यंदाच्या निवडणुकीमध्येही आपणांवर अन्याय केला आहे. मागील निवडणुकीत भू भाग प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये दाखवून मतदारांना प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. आता नैसर्गिक सीमारेषा फेटाळून लावत प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये असलेल्या भागाला प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये समाविष्ट केले आहे. 2022 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा उपवन नजीकच्या रामबाग येथील मतदारांनी दिला आहे.

हरकती आणि सूचना १४ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्यात येणार-

ठाणे महानगरपालिकेची नवीन प्रभाग रचना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नागरिकांनी या प्रभाग रचनेवर हरकती घेतल्या आहेत. 14 फेब्रुवारी हा शेवटचा दिवस असल्याने हजारपार हा आकडा गेला आहे. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीचा प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर हरकती आणि सूचना 14 फेब्रुवारीपर्यंत घेण्यात आल्या आहेत. आता यावरील सुनावणी 26 फेब्रुवारीपर्यंत होऊन 2 मार्च रोजी अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

प्रभाग रचनेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण

महापालिका प्रशासनाकडे आलेल्या हरकती आणि सूचना या प्रामुख्याने सीमांबद्दल आहे. एका प्रभागाची सीमा दुसऱ्या प्रभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. प्रभागाचे क्षेत्र मोठे तसेच लहान केले असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या दिवा भागातील सीमांबद्दल वाद सुरू आहे. तेथील तक्रारी आल्या आहेत. याचबरोबर वागळे, घोडबंदर, मुंब्रा आणि पूर्व भागातील तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रभाग रचनेवरून वाद सुरू असतानाच मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्याने या प्रभाग रचनेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

मतदार घालणार बहिष्कार

उपवनपासून नजीक असलेल्या रामबागमध्ये साधारणपणे 1200 मतदार आहेत. या सर्व मतदारांनी ठाणे महानगर पालिका आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाला निवेदन देऊन हा इशारा दिला आहे. येथील रहिवाशांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, ठाणे महानगर पालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून नवीन प्रारुप आराखड्यातील प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये रामबाग या परिसराचा समावेश करण्यात आला होता. सन 1986 ते सन 2017 पर्यंंत रामबाग या परिसराचा समावेश प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये करण्यात आला होता.

प्रशासनाकडून प्रभागात सुधारणा नाही-

सन 2017 च्या निवडणुकीत रामबागचा समावेश शास्त्रीनगर प्रभागामध्ये केलेला असतानाही मतदारांचा समावेश मात्र शिवाई नगर प्रभागामध्ये केला होता. ही बाब तेव्हाही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेली असतानाही सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. आता तरी प्रभाग सीमांकन निश्चिती करताना रामबाग हा परिसर प्रभागातून वगळण्यात आलेला आहे. वनखात्याने आपल्या भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी एक संरक्षक भिंत उभारली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने हे दिले आदेश

सैन्यदलाने आपल्या सरावासाठीच्या मैदानाला संरक्षक भिंत उभारली आहे. रामबाग हा परिसर शास्त्रीनगरशी जोडला गेला आहे. रामबागपासून सुरू झालेली वनखात्याची भिंत थेट शास्त्रीनगरपर्यंत येत आहे. तर पलिकडील बाजूस रस्ता आहे. प्रभाग रचना ही भौगोलिक सलगता विचारात घेऊन करता येते. यात प्रामुख्याने रस्ते, गल्ली, नद्या, नाले, डोंगर व मोठे रस्ते यांचा विचार करुन प्रभाग सलग करावा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

मतदान न करण्याचा नागरिकांचा पवित्रा-

नवीन आराखड्यानुसार तयार केलेल्या प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये या आदेशांचा विचार न करता वनखात्याने बांधलेली भिंत, सैन्यदलाच्या सराव मैदानाची सीमानिश्चिती आणि रामबाग-शास्त्रीनगर अन् शिवाई नगर यांना विभागणार्‍या पोखरण रोड नंबर एक व दोन या मोठ्या रस्त्यांचा विचारच करण्यात आलेला नाही. 2017 च्या निवडणुकीत मतदारांना इतर प्रभागात टाकल्यामुळे या परिसराकडे लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले होते. आताही तोच प्रकार होणार असल्याने आपण कोणालाही मतदानच करणार नाही, असा पवित्रा येथील नागरिकांनी घेतला आहे.