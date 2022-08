नवी मुंबई ( ठाणे) - नवी मुंबईत वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश ( Human trafficking case in New Mumbai ) झाला आहे. 17 महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. तर नऊ एजंट पोलिसांनी पकडले आले ( Prostitution racket busted in Navi Mumbai ) आहे.

मुंबई पोलिसांच्या मानव तस्करी विरोधी युनिटने (एएचटीयू) 5 ऑगस्ट रोजी मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी सांगितले, की एका महिलेने 4 ऑगस्ट रोजी एएचटीयूकडे तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. मानवी तस्करीच्या रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या राजू आणि साहिल नावाच्या दोन जणांविरुद्ध पोलिस अधिकाऱ्याने ( Prostitution racket busted in Navi Mumbai ) कारवाई केली आहे. आरोपी दोघे वेगवेगळ्या राज्यांतून महिलांना मुंबईत मोलकरणीची नोकरी देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन आणायचे.

17 महिला आणि नऊ पुरुषांची सुटका- आरोपी हे पीडितांना मुंबईत आणल्यानंतर त्यांना नवी मुंबईतील नेरूळ येथे अज्ञातस्थळी डांबून त्यांना वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडत असे. आरोपी त्या महिलांना वेश्याव्यवसायासाठी लॉज आणि हॉटेलमध्ये पाठवत असत. बेकायदेशीर कृत्यातून त्याने पैसे उकळले, असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. तक्रारीची गंभीर दखल घेत शहर पोलिसांच्या एएचटीयूच्या चार पथकांनी नेरूळमधील शिरवणे गावात छापा टाकून त्यांचे एजंट म्हणून काम करणाऱ्या 17 महिला आणि नऊ पुरुषांची सुटका केली.

पीडितांना महिला सुधारगृहात पाठविण्यात आले-भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम 370 (व्यक्तीची तस्करी), 392 (दरोडा), 344 आणि 346 (दोन्ही चुकीच्या बंदिवासाशी संबंधित), 323 (स्वेच्छेने दुखापत करणे), 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत एफआयआर. 34 (सामान्य हेतू) आणि अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्याच्या कलमांनुसार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून रोख रक्कम आणि मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. सुरक्षेसाठी पोलिसांनी पीडितांनाही ताब्यात घेतले होते. सुटका करण्यात आलेल्या पीडितांना महिला सुधारगृहात पाठवण्यात आले होते. तर अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना बुधवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आरोपी राजू आणि साहिलचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

