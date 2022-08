ठाणे : ऑस्ट्रेलियातील एका कंपनीमध्ये नोकरी ( Australian company job ) भरतीच्या नावाने ऑनलाईन मुलाखती ( online interview for Australian company ) घेऊन उच्चशिक्षित तरुणाला लाखोंचा गंडा घातल्याची घटना ( Online interview fraud for australian company ) घडली आहे. याप्रकरणी तीन भामट्यांविरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यात ( Manpada police station Thane ) फसवणुकीसह सायबर क्राईम कायद्यांंतर्गत गुन्हा दाखल ( financial fraud on Australian Company job ) करण्यात आला आहे. हिमांशु कदम, डॅन विल्सन, थॉमस जॉर्ज असे गुन्हा दाखल झालेल्या भामट्यांची नावे आहेत.



वरले पॅरिसन कंपनीचे नाव सांगून गंडा - डोंबिवलीतील खोणी गावाच्या हद्दीतील लेकसाईड, लेकशोअर ग्रीन या हायप्रोफाईल सोसायटीत उच्चशिक्षित शिबाशिष प्रशांत मुखर्जी (47) कुटूंबासह रहातात. काही महिन्यापूर्वी आरोपी हिमांशु कदम, थॉमस जॉर्ज, डॅन विल्सन यांनी ३१ मे २०२२ ते १४ जून २०२२ या कालावधीत आपण ऑस्ट्रेलियामधील वरले पॅरिसन या सल्लागार कंपनीतील प्रतिनिधी असून आम्ही तिघे या कंपीनीत नोकर भरती विषयक मुलाखती, नियुक्त्या विषयक कामे आ करतो असे भामट्यांनी शिबाशिष यांना मोबाईलवर संर्पक करून सांगितले. त्यानंतर काही दिवसांनी या भामट्यांनी शिबाशिष यांना संर्पक करून ऑस्ट्रेलियातील ॲकॉम, ऑटॉन, एचसीसी कंपनीत साहाय्यक उपाध्यक्ष पदे रिक्त आहेत. या ठिकाणच्या भरती प्रक्रियेसाठी आम्ही मुलाखती इच्छुक, पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेत आहोत. असे संभाषण करताच या भामट्यांच्या त्रिकुटावर विश्वास ठेऊन शिबाशिष यांनी ऑनलाईन मुलाखत दिली.





8 लाख 41 हजार 624 रुपयांचा ऑनलाईन गंडा - मुलाखतीत पात्र ठरल्याने पद स्थापना होण्यापूर्वी वैद्यकीय सुरक्षा अनामत रक्कम, हमीपत्र, ना हरकत पत्र, वस्तू व सेवा कर अशा कामांसाठी भामट्यांनी टप्प्याने शिबाशिष यांच्याकडून 8 लाख 41 हजार 624 रुपये ऑनलाईनद्वारे रक्कम घेतली. त्यानंतर कामासाठी रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर शिबाशिष नियुक्ती पत्र देण्यासाठी भामट्यांकडे तगादा लावला होता. मात्र हे तिन्ही भामटे त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देत होती. त्यातच मे-जूनमध्ये मुलाखतीचा कार्यक्रम होऊन तीन महिने उलटले तरी आपणास नियुक्ती पत्र मिळत नसल्याने शिबाशिष यांना संशय आला. नोकरीसाठी दिलेली रक्कम भामट्याकडून परत करण्याचा तगादा लावला. त्यानंतर भामट्यांनी त्यांना प्रतिसाद देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. त्यामुळे आपली फसवणूक झाली आहे. हे लक्षात आल्यावर शिबाशिष मुखर्जी यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. तर गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी सायबर क्राईम टीमच्या मदतीने भामट्याच्या शोध सुरू केला.

