ठाणे महाराष्ट्रातील मराठी उदयोजक औद्योगिक भागातील वीज, रस्ते, पाण्यासह अनेक समस्यांमुळे अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारनं एखादी पॉलिसी निर्माण करण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता उद्योजकांसाठी केंद्र सरकराने क्लस्टर डेव्हलमेंट योजनेतून सहा लाख कोटीची सबसिटी जाहीर केली आहे. याच कॅपिटल गुंतवणूक योजनेच्या माध्यमातून मराठी उद्योजकांना क्लस्टरची गुंतवणूक जास्तीत जास्त महाराष्ट्रा राज्याला मिळावी. Industries Minister Guidance In Dombivli यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे, मत सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्टचे पदाधीकारी संतोष पाटील यांनी व्यक्त करत, उदयोगमंत्री उदय सामंत Industries Minister Uday Samant हे मराठी उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी डोंबिवलीत येणार असल्याची माहिती संतोष पाटील यांनी दिली आहे.

इंजिनिअर्स डे च्या पूर्व संध्येला राज्यस्तरीय उदयोजक परिषद येत्या १५ सप्टेंबर रोजी थोर इंजिनिअर भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांची जयंती असून हा दिवस संपूर्ण भारतामध्ये 'इंजिनिअर्स डे' म्हणून साजरा केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट कल्याण चॅप्टरच्या वतीने १४ सप्टेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता डोंबिवलीतील सावित्रीबाई फुले नाट्यगृहात इंजिनिअर्स डेच्या पूर्व संध्येला राज्यस्तरीय उदयोजक परिषद आयोजित केली आहे. 'Every entrepreneur is an Engineer Of His / Her Business and Every Engineer Should Become An Entrepreneur' अशी या परिषदेची थीम आहे. Industries Minister Guidance In Dombivli कल्याण- डोंबिवली तसेच आसनगाव- शहापूर, अंबरनाथ-बदलापूर या परिसरातील विविध मराठी उद्योजक, फॅक्टरी ओनर्स, विविध असोसिएशन या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत.

मराठी उदयोजक अडचणीत

परिषदेसाठी प्रवेश पूर्णपणे विनामूल्य उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर परिषदेत चर्चा होणार असून उद्योजकांच्या मागण्या परिषदेचे उदघाटक महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते होणार आहे. Industries Minister Guidance In Dombivli या परिषदेला बीव्हीजी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक. हणमंतराव गायकवाड, MIDC चे सीईओ डॉ. पी. अनबलगन (भाप्रसे), MSME महाराष्ट्र राज्याचे संचालक पार्लेवार, महाराष्ट्र राज्य इनोवेटिव्ह सोसायटीचे सीईओ डॉ. नामदेवराव भोसले मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेसाठी प्रवेश पूर्णपणे विनामूल्य असल्याचे आयोजकांच्या वतीने सांगण्यात आले.

एकमेकांना सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे एक हजार मराठी उद्योजक या परिषदेला उपस्थित राहणार आहे. शिवाय कल्याण, डोंबिवली, शहापूर, आसनगाव, बदलापूर, अंबरनाथ, कर्जत, ठाणे, मुरबाड, या क्षेत्रातील अनेक लघुउद्योजक तसेच सेवा पुरवठादार या परिषदेला उपस्थित राहतील. Industries Minister Guidance In Dombivli इंजिनीयर डे अनुषंगाने एका उद्योजकीय प्रदर्शनाचही आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनामध्ये अनेक मान्यवर उद्योजक त्यांची उत्पादने प्रदर्शित करणार आहेत. एकमेकांना सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत या उक्तीच्या अनुषंगाने एकमेकांना व्यवसायिक संधी कशा उपलब्ध करून देता येतील. या संदर्भात देखील या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली आहे.