ठाणे - पितृपक्षानंतर ( Pitrupaksha ) 'कोंडोम'ची विक्रीत ( Increase in sales of condoms ) विक्रमी वाढ होत असल्याचं मेडिकल स्टोअर्स विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रसह देशभरात पितृपक्षानंतर 'कोंडोम'ची विक्रीत ( Increase in sales of condoms ) वाढ होताना पाहायला मिळते.

कंडोमच्या खपात वाढ - दरवर्षीची ह्या कंडोमचा खप 20 ते 30 टक्क्यानी वाढत जातं असून, या वर्षी देखील ही वाढ़ जास्त प्रमाणात होणं अपेक्षित आहे. कोंडोमच्या विक्रि मागचे नेमके कारण माहित नसून व्यापारात वाढ़ होणार असल्याचे देखील यावेळी व्यापारी रमेश चौधरी बोलत होते.