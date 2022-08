ठाणे मोबाईल नंबर ब्लॉक Block Boyfriend mobile number केल्याच्या रागातून फोटोग्राफर Thane photographer knife attack असलेल्या २५ वर्षीय प्रियकराने २४ वर्षीय प्रेयसीवर चाकूने वार करून गंभीर जखमी knife attack on girl in Thane केल्याची खळबळजनक घटना knife attack on girlfriend in thane घडली आहे. ही घटना बदलापूर girlfriend knife attack Badlapur पश्चिम भागातील बेलवली येथील एका इमारतीच्या टेरिसवर घडली आहे. याप्रकरणी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात Badlapur west police station हल्लेखोर प्रियकरावर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशाल गवळी Vishal Gawli राहणार मांजर्ली, बदलापूर असे चाकू हल्ला करून फरार झालेल्या प्रियकराचे नाव आहे.





चार वर्षांपासून होते प्रेमसंबंध पीडित २४ वर्षीय तरुणी बदलापूर पश्चिम भागातील बेलवली परिसरात असलेल्या एका इमारतीमध्ये कुटूंबासह राहते. तर आरोपी प्रियकर विशाल हा बदलापूर पश्चिम भागातील मांजर्ली भागात राहून फोटोग्राफरचा व्यवसाय करतो. या दोघांमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. त्यातच १९ ऑगस्ट रोजी सायंकाळच्या सुमारास प्रेयसीच्या मोबाईलवर कॉल करून तिला बदलापूर पश्चिम भागातील एका ठिकाणी आरोपी प्रियकराने भेटायला बोलावले होते. मात्र तिने येण्यास नकार देऊन प्रियकराचा मोबाईल नंबर ब्लॉक करून ठेवला.





प्रेयसीवर चाकूने वार करून पळाला त्यानंतर वारंवार मोबाईलवर कॉल करून लागत नसल्याने नंबर ब्लॉक केल्याचे आरोपीला समजताच तो सायंकाळी ६ वाजल्याच्या सुमारास प्रेयसी राहत असलेल्या घरी गेला. तिला इमारतीच्या टेरिस त्याने बोलवून घेतले. त्यानंतर मोबाईल नंबर ब्लॉक करण्याचा जाब प्रियकराने विचारातच दोघांमध्ये टेरिसवर वाद झाला. हा वाद एवढा विकोपाला गेला कि, प्रियकराने तिला अश्लील शिवीगाळ करत लाथाबुक्याने बेदम मारहाण करून जमिनीवर पाडले. त्यानंतर खिशातून चाकू काढून प्रेयसीवर वार करून पळून गेला. त्यानंतर जखमी अवस्थेत तिला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. आरोपी विशाल विरुद्ध २० ऑगस्ट रोजी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ३२४, ३२३, ५०४, ५०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक एम. व्ही. हजारे करीत आहेत.

