ठाणे दोन महिन्यापूर्वी घरगुती वादातून पत्नीला जिवंत जाळून तिची हत्या करून फरार झालेल्या Husband absconding after burning his wife आरोपी पतीचा शोध घेऊन त्याला पश्चिम बंगालमधून accused arrest from west bengal अटक Husband arrested for burning his wife करण्यात आली. भिवंडीतील नारपोली पोलिसांनी Narpoli Police Station Bhiwandi ही कामगिरी बजावली. तेरिकूल नरीम मुल्ला असे अटक करण्यात आलेल्या पतीचे नाव आहे. wife burning accused arrest





२६ जून रोजी पत्नीला जिवंत जाळून झाला फरार आरोपी पती तेरिकूल हा पत्नी सोबत भिवंडीतील भाटळे गावात राहत होता. गेल्या काही महिन्यापासून पती पत्नीमध्ये घरगुती कारणावरून वाद होत होते. असाच वाद पुन्हा दोघांमध्ये २६ जून २०२२ रोजी झाला. मात्र हा वाद एवढा विकोपाला गेला की त्याने टोकाचे पाऊल उचलत पत्नीची जिवंत जाळून हत्या केली होती. त्यानंतर तो घटनेच्या दिवसापासून फरार झाला होता. याप्रकरणी नारपोली पोलीस ठाण्यात भादंवी कलम ३०२, ३०४, ४९८ अ अन्वये गुन्हे दाखल करून त्याचा शोध सुरू करण्यात आला.





२९ ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी दरम्यान हत्येच्या गुन्ह्याचा तपास नारपोली पोलिसांकडून सुरू असतानाच आरोपी पती तेरीकूल हा पश्चिम बंगालच्या काशीपूरमध्ये असल्याची खबर गुप्त बातमीदारामार्फत तपास अधिकाऱ्याला मिळाली होती. याच माहितीच्या आधारे नारपोली पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक रोहन शेलार यांनी पोलीस पथकासह तांत्रिक तपास करून पश्चिम बंगालच्या काशीपूरमध्ये तेरीकूलचा शोध घेऊन स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली. आज आरोपी पतीला न्यायालयात हजर केले असता २९ ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अधिक तपास नारपोली पोलीस करीत आहेत.

