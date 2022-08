सोलापूर : महेंद्र गायकवाड रा. पैठण औरंगाबाद या रुग्णास सोलापुरातील आधार सुपर स्पेशलिटी या रुग्णालयात महिनाभरापासून डांबून ठेवले Aadhar Super Speciality Hospital kept patient on hold होते. जवळपास 10 लाख रुपये बिल न भरल्याने हॉस्पिटल प्रशासनाने असे कृत्य Patient Kept on Hold in Solapur केले होते. संबंधित रुग्णांने बाथरूममध्ये जाऊन मोबाईल वर व्हिडीओ तयार केला आणि सोशल मीडियावर Solapur patient viral video अपलोड केला. हा व्हिडीओ वाऱ्यासारका सोशल मीडियावर वायरल झाला आणि थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात पर्यंत जाऊन पोहोचला. शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे मंगेश चिवटे यांनी सोलापुरातील मनीष काळजे यांना माहिती दिली आणि तात्काळ महेंद्र गायकवाड या रुग्णाची सुटका करावी असे सांगितले. त्यानुसार मनीष काळजे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यासोबत जाऊन हॉस्पिटल प्रशासनास जाब विचारला आणि डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णास असे वेठीस धरता येत नाही असे सांगितले. याबाबत त्यांनी स्थानिक आरोग्य प्रशासनास व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती दिली.

शिवसेनेचे पदाधिकारी रुण महेंद्र गायकवाडसोबत चर्चा करताना

रुग्णाचा सोलापूर-पुणे महामार्गावर झाला होता अपघात- जून महिन्यात महेंद्र गायकवाड यांचे सोलापूर पुणे महार्गावर अपघात झाला होता. त्यामुळे त्याला सोलापुरातील आधार सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. अपघातानंतर रुग्णाची प्रकृती गंभीर होती. त्यावर चार शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. जून महिन्यापासून आजतागायत महेंद्र गायकवाड हे आधार हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते. जवळपास 5 ते 6 लाख रुपये हॉस्पिटलचे बिल झाले होते. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी औषध दुकानाची सर्व बिल असे एकूण 3.50 लाख रुपये भरले होते. 5 जुलै 2022 रोजी डिस्चार्ज दिला व हॉस्पिटलचं बिल भरा म्हणून 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. परंतु रुग्णाची व त्याच्या नातेवाईकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने बिल भरण्यास असमर्थता दर्शवण्यात आली होती. हॉस्पिटल प्रशासनाने रुग्णास पैसे भरल्याशिवाय जाता येत नाही म्हणून रुग्ण व त्याच्या पत्नीस जाऊ दिले नाही. रुग्णाला 1 महिना 6 दिवस रुग्णालयात डांबून ठेवले होते.

रुग्ण महेंद्र गायकवाड याची रुग्णालयातून सुटका करून घेऊन जाताना शिवसेना कार्यकर्ता मनीष काजळे

सोशल मीडियावर रुग्णाचा व्हिडीओ वायरल- महेंद्र गायकवाड याने एक व्हिडिओ तयार केला. हॉस्पिटलने मला वेठीस धरले आहे. हॉस्पिटलचं बिल भरून माझे घरदार विकले आहे. आता आणखीन बिल भरण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत. मी आत्महत्या करणार, असे व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड केले होते. हा व्हिडीओ मुंबई ,पुणे ,औरंगाबाद आदी शहरात वायरल झाला होता आणि थेट मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला.





एकनाथ शिंदे समर्थकाने केली रुग्णाची सुटका - सोलापुरातील एकनाथ शिंदे समर्थक मनीष काळजे यांनी हा व्हिडीओ पहिला आणि शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे मंगेश चिवटे यांसोबत चर्चा केली. त्यांनी आपल्या समर्थकांसह सोलापुरातील आधार हॉस्पिटल गाठले आणि रुग्णाची तब्येतीबाबत विचारपूस करत डिस्चार्ज तारीख विचारून घेतली. रुग्णालयाने देखील आडमूठ भाषेत उत्तर देत बिल भरा आणि घेऊन जा असे सांगितले. यावरून काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. महिनाभर रुग्णास डांबून ठेवले, वेठीस धरले असे करणे बेकायदेशीर आहे असे सांगितले आणि तुम्ही प्रशासनाकडे दाद मागा असे सांगत रुग्णाची सुटका केली.

