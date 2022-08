पुणे दहीहंडीच्या दिवशी एका तरुणावर गोळीबार Gun firing on youth in Pune केल्याची घटना ताजी असतानाच आज सकाळी पुण्यातील चंदनगर परिसरात एका युवकाचा भर दिवसा गोळ्या घालून खून Youth shot dead in Pune करण्यात आला आहे. चंदनगरच्या पठारे वस्ती भागात ही घटना घडली आहे. Gun firing on youth in Pune





कामावर जायला निघाला होता अक्षय अक्षय प्रकाश भिसे dead Akshay Bhise असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. अक्षय हा पुणे कचरा वेचक होता. अक्षय हा नेहमीप्रमाणे सकाळी कामाला निघालेला असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात तरुणांनी पठारे वस्ती भागातील एका मंदिराजवळ अक्षयवर गोळ्या झाडून खून केला. यात अक्षयला तीन गोळ्या लागल्या. जखमी अवस्थेतील अक्षयला उपचारासाठी रूग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मारेकऱ्यांचा शोध सुरू घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी घटनास्थळी भेट दिली आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अक्षयवर गोळ्या झाडणार्‍यांचा शोध घेतला जात आहे.

