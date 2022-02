पुणे- राज्यात जे काही चालू आहे हे योग्य नाही. तुमच्या सगळ्यांच्या सातबाऱ्याराचा उतारा आमच्याकडे आहे, असा थेट इशार शिवसेना नेत्या आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी भाजपला ( Nilam Gorhe Warns BJP over corruptions allegation ) दिला आहे. पुण्यातील शिवजयंतीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना ( Nilam Gorhe press meet after Shivjayanti ) त्यांनी हा इशारा दिला आहे .





सरकार चांगले काम करत आहे तरीही...

शिवसेना नेत्या आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, की राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उत्तम काम ( Nilma Gorhe on Mahavikas Aghadi ) करत आहे. तरी सरकारला कायद्याच्या चौकटीत अडकविले जात आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उत्तम काम

पुरावे नसताना कसले आरोप करता आहात?

गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि उद्धव यांच्यावर सातत्याने टीका केली जात आहे. मात्र, कुठलेही साक्षी पुरावे नसताना अशा पद्धतीने बेलगाम आरोप केले जात ( Nilam Gorhe Slammed BJP ) आहेत. तसेच सगळ्या चौकशांना आम्ही सामोरे जात आहोत. तरी जुनी प्रकरणे काढून चौकशी केली जात असल्याचा आरोपदेखील त्यांनी केला आहे.



राजकारण कुणी कितीही गढूळपणा करण्याचा काम केल तर शिवसेना तुरटीसारखे काम करते. हे लक्षात ठेवा, असेदेखील नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या आहेत.

शिवसेना- भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप-

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपचे नेते किरीट सोमैय्या, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि इतर नेते भाजपकडून ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत आहेत.