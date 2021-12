पुणे - अमित शाह यांना प्रबोधनकार ठाकरेंच्या हिंदुत्वचा परिचय व्हावा म्हणून त्यांना मी प्रबोधनकारांचे पुस्तक भेट दिले, अशा खोचक टोला शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांनी अमित शाह यांना लगावला आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Minister Amit Shah maharashtra Tour ) यांच्या हस्ते आज पुणे महापालिका आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन ( Shivaji Maharaj Statue bhumipoojan By Amit Shaha ) आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे ( Dr Babasaheb Ambedkar Statue Inauguration By Amit Shaha ) अनावरण करण्यात आले. यावेळी गोऱ्हे यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना प्रबोधनकार ठाकरे यांचे पुस्तक ( Nilam Gorhe Gift Book To Amit Shaha ) भेट दिले. त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमानंतर त्या पत्रकारांशी ( Nilam Gorhe In Amit Shaha Program ) त्या बोलत होत्या.

काय म्हणाल्या निलम गोऱ्हे -

राज्याचे आणि देशाचे दोन आराध्यदैवत यांच्या पुतळ्याच अनावरण असल्याने राजकारणाच्या पलीकडे मी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे माझी जीवनगाथा हे पुस्तक भेट दिले आहे. याचा हेतू एवढाच आहे की, वेगवेगळ्या विचाराचे राष्ट्रीय विचार मांडत असताना प्रबोधनकारी हिंदुत्व हे प्रबोधनकार यांनी मांडले. जे मराठीत आहे, ज्याचे भाषांतर हिंदीत करायचे चालले आहे. प्रबोधनकारांच्या हिंदुत्वचा परिचय त्यांना अधिक व्हावा म्हणून अमित शहा यांना हे पुस्तक भेट दिले असल्याचे निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. प्रबोधनाचा अर्थच आहे की, ज्याची प्रतिकूल भूमिका असेल त्याला अनुकूल बनवणे. त्यातील छोटंसं पाऊल या कार्यक्रमातून मी साध्य केले आहे. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे विचार आजच्या काळात सर्वांना मार्गदर्शनकार आहे. सर्व थोर पुरुषांच्या विचारांचा पाया हा प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यात आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

अमित शाह पुणे दौऱ्यावर -

केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकारमंत्री अमित शाह (Minister Amit Shah maharashtra Tour) आज महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. आज त्यांच्या दौऱ्याचा दुसरा दिवस आहे. आज त्यांनी पुण्यातील विविध ठिकाणी भेट ( Amit Shah in Pune ) दिली. पुणे महापालिकेकडून अमित शाहांच्या दौऱ्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली होती. पुणे महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन अमित शाह यांच्या हस्ते पार पडले. दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी अमित शाह यांनी प्रवरानगर ( Amit Shah visit Pravaranagar Loni in Ahmednagar ) इथल्या देशातल्या पहिल्या सहकारी परिषद आणि शेतकरी मेळाव्याला हजेरी लावली होती. त्यानंतर त्यांनी शिर्डीतील साईबाबांचे दर्शन घेतलं घेतले होते. तर आज दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पुणे महापालिकेतील ( Amit Shah to visit Pune ) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनाधिष्ठ पुतळ्याचे भूमिपूजन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण ( Dedication of statue Dr Babasaheb Ambedkar in pune ) केले.

