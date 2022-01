पुणे - एकीकडे राज्यात ओमायक्रॉनचे रुग्ण ( Omicron cases in Maharashtra ) वाढत आहेत. दुसरीकडे पुणे शहरातही दिवसंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ ( corona cases increasing in Pune ) होताना दिसत आहे. पुणे शहरात आज 2,284 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण ( New 2284 corona patients in Pune ) आढळून आले आहेत. गेल्या महिन्याभरातील सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद ( Highest corona cases in Pune ) झाली आहे.





पुणे शहरात दिवसंदिवस कोरोना रुग्णसंख्या ( corona cases in Pune ) वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनाचे रुग्ण कमी झाले होते. दररोज 100 ते 150 असे रुग्ण आढळून ( Daily corona cases in Pune ) येत होते. मात्र, वाढत जाणारी गर्दी व नागरिकांकडून होणार नियमांचे उल्लंघन यामुळे शहरात रुग्णसंख्या वाढायला लागली आहे. शहरात मागील काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण संख्या वाढत आहे. एकीकडे राज्यात ओमायक्रॉनचा धोका तर दुसरीकडे दिवसंदिवस वाढत जाणाऱ्या रुग्णसंख्येमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पुणे शहरात आज 2284 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. तर दिवसभरात 80 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आले आहे. शहरात आज कोरोनाने 4 मृत्यू झाले ( Corona patients deaths in Pune ) आहेत. शहरातील 7,665 रुग्णसंख्या ( Total corona patients in Pune ) झाली आहे.

