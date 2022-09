बारामती : राज्यातील सरकार योग्य काम करीत नसल्याची टीका बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी ( MP Supriya Sule Criticize on Shinde Government ) केली. त्या बारामती दौऱ्यावर असताना, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत शिंदे सरकारवर चौफेर टीका केली. पितृपंधरवाड्यामुळे अनेक मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारला नसल्याची चर्चा आहे. यावर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, याचे मला फारसे ज्ञान नाही. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे सरकार येऊन अडीच महिने ( Two and Half Months Minister Did Not Go to Office ) झाले आहेत.. ज्यांना कामच करायचे नाही, रुसवे फुगवे आहेत. त्यांनी 50 खोके घेतले ( They Took 50 Boxes So They Dont Feel to Need work ) आहेत. त्यामुळे काम करायची गरज वाटत नाही. हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, असा टोला ( MP Supriya Sule Criticize on New Government ) सुळेंनी ( Conspiracy Against Maharashtra ) लगावला.





महाराष्ट्राच्या विरोधात षडयंत्र : बारामती किंवा पुणे जिल्हाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या विरोधात सातत्याने एक षडयंत्र होत असल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बारामतीत केला. राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी राज्य पणाला लावत आहे. असेही सुळे यावेळी म्हणाल्या.

अडीच महिने होऊनही मंत्री कार्यालयात गेले नाही : महाराष्ट्राला गुजरातपेक्षा पुढे नेऊ, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना काढले. यावर अधिक भाष्य न करता आम्ही त्याची वाट बघतोय, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली.



लहान मुलांच्या गृहपाठबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत सरकारशी करणार चर्चा : पहिली ते चौथीपर्यंतच्या गृहपाठबाबत सरकार काही बदल करू इच्छित आहे. यावर बोलताना सुळे म्हणाले की, कोविड काळात मुलांच्या शिक्षणाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अजून काही बदल करू नयेत. बदल करायचेच असतील तर तज्ञांना विचारून करावेत. याबाबत मी सरकारशी बोलणार असून, नेमकं सरकारच्या मनात काय आहे हे जाणून घेणार आहे..





पंतप्रधान नरेंद्र मोदींंना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त खासदार सुप्रिया सुळे यांनी..तुम जिओ हजारो साल... साल के दिन हो पचास हजार.. असे म्हणत वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या..





शेतकरी आत्महत्यांबाबत सर्व पक्षांनी मिळून विचार करावा :

शेतकरी आत्महत्या बाबत बोलताना सुळे म्हणाल्या की, काही गोष्टी गांभीर्याने घ्यायच्या असतात. कोणाचेही सरकार असले तरी शेतकरी आत्महत्या बाबत गांभीर्याने सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे. केंद्र सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले आहे. असे सांगते. मात्र केंद्र व राज्य सरकारने शेतकरी आत्महत्या बाबत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.





अजित पवारांच्या बिबट सफारी प्रकल्पला अतुल बेनकेंनी केला होता विरोध : बारामतीत बिबट्या सफारी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना घेतला होता. पवार यांनी बारामती तालुक्यातील गाडिखेल याठिकाणी १०० हेक्टर जागा यासाठी राखीव ठेवली होती. तसेच, जवळपास ६० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र याविरोधात जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांनी अधिवेशनामध्ये आवाज उठवला होता. मात्र, बारामतीमध्ये आणि जुन्नर या दोन्ही ठिकाणी हा प्रकल्प करण्यात येईल, असे पवारांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केला बिबट सफारी प्रकल्प रद्द : मात्र, सत्ता पालट होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता या प्रकल्पाचा प्रस्ताव रद्द केला असून हा प्रकल्प जुन्नर तालुक्यातील आंबेगव्हाण या ठिकाणीच होणार असल्याचे सांगितलं आहे. या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर माहिती दिली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाले की, या प्रकल्पाबाबत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्याशी सविस्तर मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत.