पुणे - राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून विविध विषयांवर तिन्ही पक्ष एकमेकांच्या मदतीला आल्याचे पाहिले आहे. राज्यात कोळशाचा तुटवडा निर्माण (Coal Shortage in Maharashtra) झाल्याने राज्यातील जनतेला लोडशेडिंगचा (Load Shedding crisis in Maharashtra) सामना (Electricity Crisis in Maharashtra) करावा लागत आहे. अशातच महाविकास आघाडी सरकारच्या मदतीला छत्तीसगडची काँग्रेस सरकार (Maharashtra Import coal from Chhattisgarh) आली आहे. छत्तीसगडमधील कोळशाची एक खाणच महाविकास आघाडी सरकार ऊर्जा विभागासाठी घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. सोनिया गांधी (Sonia Gandhi Support MVA) यांनी देखील तशा सूचना छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारला केल्या आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar on Coal Shortage in Maharashtra) यांनी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशन तर्फे पुण्यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणा-या नागरी बँकांच्या गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते. यानंतर अजित पवार यांनी कोळशाबाबत ही माहिती दिली आहे.

काही प्रमाणात परदेशातून कोळसा आयात करण्याचा निर्णय - राज्यात लोडशेडिंग जरी चालू असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्थरावर एक बैठक घेण्यात आली आहे. त्यात दर आठवड्याला ऊर्जा विभागाची माहिती घेऊन देशात कुठे वीज उपलब्ध आहे याबाबत माहिती घेतली जाणार आहे. लोडशेडिंग न ठेवता सुरळीत वीज पुरवठा कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पण देशातील अनेक राज्यात कोळसाबाबत जेवढा पुरवठा व्हाययला पाहिजे तेवढा होत नाही. म्हणून काही प्रमाणात परदेशातून कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे देखील यावेळी अजित पवार म्हणाले.

नवीन वर्षात ते पैसे खर्च करू शकतात - लोकसभेत बसणाऱ्या राज्यातील ४८ खासदारांनी २०१९ ते आतापर्यंत अवघा ४५.३८% स्थानिक विकास निधी खर्च केला आहे. यावर पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात खासदारांना निधी द्यायचा बंद करण्यात आला होता. नंतर त्याला सुरवात झाली. जो काही खासदारांचा निधी आहे तो ल्याप्स होत नाही. नवीन वर्षात ते पैसे खर्च करू शकतात, असे देखील यावेळी पवार म्हणाले.

तरच विश्वासाने सांगतो - बदल्यांच्या संदर्भात पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, मी आजच बातमी वाचली आहे. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी तो निर्णय घेतला होता. त्यांचा तो अधिकार आहे. हे ही वाचले की काहींना स्थगिती देण्यात आली. मी याबाबत जो पर्यंत गृहमंत्री यांच्याकडून माहिती घेत नाही तो पर्यंत विश्वासाने सांगता येणार नाही.

बोलताना विचार करूनच बोलावे - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केलेल्या विधानाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, कुठल्याही राजकीय क्षेत्राच्या व्यक्तीने मत व्यक्त करत असताना कुठल्याही समाजाच्या तसेच कुठल्याही घटकाबद्दल बोलताना तारतम्य ठेवूनच बोलले पाहिजे, असे देखील यावेळी पवार म्हणाले.