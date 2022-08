पुणे: स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभरात ( Amrit Mahotsav of Freedom ) साजरा केला जात आहे. त्याचंच औचित्य साधून पुण्यातील सगळ्या वारसा स्थळांवर विनामूल्य प्रवेश मिळणार ( free entry to historical places in pune ) आहे, असे भारतील पुरातत्व सर्वेक्षण विभागातर्फे ( Archaeological Survey of India Division decision ) सांगण्यात आले आहे.



पुण्यातील शनिवारवाड्यात मोफत प्रवेश



पुण्यात ऐतिहासिक स्थळांवर मोफत प्रवेश - 5 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्टपर्यंत पुढील दहा दिवस तिकीट न काढता प्रवेश मिळणार आहे. यासोबतच लोकसहभाग असलेले अनेक कार्यक्रम आणि योजना राबवण्यात येणार आहे. शनिवार वाडा, पाताळेश्वर लेणी, आगाखान पॅलेस, लोणावळ्यातील कार्ला-भाजा लेणी, लेण्याद्री, लोहगड आणि शिवनेरी या सगळ्या वारसा स्थळांवर विनामूल्य प्रवेश मिळणार आहे. पुण्यातील सर्वच ऐतिहासिक वास्तूतळावरती याची अंमलबजावणी आजपासूनच करण्यात येत आहे. आजपासून नागरिक मोफत प्रवेश करून शनिवार वाडा पाहू शकणार आहेत. पुण्याच्या आजूबाजूच्या ज्या वस्तू आहेत त्या ठिकाणीसुद्धा मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे.





देशभरातील ऐतिहासिक वास्तू पहा मोफत- पुणे शहरात शनिवार वाडा, आगाखान पॅलेस, पाताळेश्वर लेणी हे ऐतिहासिक वारसा स्थळ आहेत. ज्या ठिकाणी पुरातत्त्व विभागाकडून शुल्क स्वीकारले जात होते. त्या ठिकाणीसुद्धा आता नागरिकांना पंधरा ऑगस्टपर्यंत नि:शुल्क प्रवेश दिला जाणार आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने देशभर ज्या त्यांच्या अंतर्गत वास्तू आहेत ज्या ठिकाणी ते शुल्क आकारतात त्या देशभरातल्या सगळ्याच वास्तूवरती आता शुल्क नसणार आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील पुणे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू आहेत आणि या वास्तू पाहण्यासाठी पुण्यासह महाराष्ट्रातूनही अनेक नागरिक येत असतात. त्यांना या ठिकाणी शनिवार वाड्यामध्ये जाण्याकरिता 25 रुपये शुल्क घेतले जात होते. परंतु आता 15 ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना मोफत शनिवार वाड्यामध्ये जाता येणार आहे.

