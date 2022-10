पुणे: पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून बुधवारी शहरभर विविध महाविद्यालयात क्लार्कच्या भरतीबाबत परीक्षा (Pune Municipal Corporation Clerk Exam) घेण्यात आल्या होत्या. या परीक्षेत मोबाईल ब्ल्यूटूथच्या मदतीने कॉपी (Copyist Arrest in Test via Bluetooth) करणाऱ्या एका उमेदवारास उत्तमनगर पोलिसांनी अटक (copyist arrested in clerk exam) केली आहे. शिवणे परिसरातील प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल येथे हा प्रकार घडला आहे. (Latest news from Pune) (Pune Crime News)





स्मार्ट पद्धतीने कॉपी करणाऱ्यास अटक- पवन उत्तम मारक ( २५, रा. संभाजीनगर) असे अटक आरोपीचे नाव आहेत. तर, त्याच्या अन्य एका साथीदारावर गुन्हा दाखल केला आहे. पुणे महापालिकेच्या क्लार्कची बुधवारी परीक्षा होती. या परीक्षेत शिवणे येथील प्रेस्टीज पब्लिक स्कूलमध्ये मारक परीक्षा देण्यासाठी गेला होता. सकाळी तो परीक्षा केंद्रामध्ये गेला. यावेळी तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याने जवळ कोणतीही वस्तू नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, परीक्षा सुरू झाल्यावर त्याने मोबाईल डिव्हाईस काढले. मोबाईल, ब्ल्यूट्युथव्दारे माहिती करुन घेत असताना त्याला पकडण्यात आले. पोलिसांनी मारक याला अटक केली आहे.