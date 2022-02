पुणे:- भाजप नेते किरीट सोमय्या ( BJP leader Kirit Somaiya ) यांच्यावर शनिवारी पुणे महानगरपालिकेत झालेल्या हल्लाप्रकरणात ( Attack in the premises of PMC ) अटक करण्यात आलेल्या सनी गवते याला आज (सोमवारी) संध्याकाळी शिवाजीनगर न्यायालयात जमीन मंजूर झाली आहे. आज (सोमवारी) दुपारी शिवाजीनगर पोलिसांनी एका शिवसैनिकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर सनी गवते याला कोर्टात हजर केल्यानंतर लगेच जामीन मंजूर झाला आहे.



किरीट सोमय्या यांच्यावर पुणे महानगरपालिकेत झालेल्या हल्लाप्रकरणी 8 शिवसैनिकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप कोणाला अटक करण्यात आलेली नाही. आता या प्रकरणात पोलिसांनी सोमय्या यांच्यावर शर्ट भिरकवणाऱ्या सनी गवते या शिवसैनिकाला अटक केली होती. त्याला लगेच जामीन मंजूर झाला आहे.



काय आहे प्रकरण

जम्बो कोविड सेंटरमध्ये झालेल्या घोटाळाप्रकरणी महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी किरीट सोमय्या शनिवारी सायंकाळी पुणे महानगरपालिकेत आले होते. ते जुन्या इमारतीच्या मेनगेटने पायऱ्यांवरून जात असताना अचानक इमारतीच्या आतमधून शिवसेनेचे कार्यकर्ते बेकायदेशीर जमाव जमवून तेथे आले. त्यांनी सोमय्या यांना आत जाण्यापासून रोखले. एकाने त्याच्या अंगातील शर्ट काढून तो हवेत भिरवला व त्या शर्टने सोमय्या यांना फटका मारला. त्यानंतर सोमय्या यांची कॉलरपकडून हाताने जोर लावून खेचले व त्यांच्या जिवाला धोका होईल अशा पद्धतीने तिसऱ्या पायरीवरून ओढले. त्यामुळे सोमय्या पडले व त्यांच्या हाताला व डोक्याला मार लागला. त्यानंतर सोमय्या यांच्या गाडीसमोर शहरअध्यक्ष मोरे हे झोपले. तर, इतर कार्यकर्ते यांनी गाडीवर हाताने व बुक्यांनी मारहाण केली. हातात दगड घेऊन सोमय्या यांच्या जिवास धोका पोहचविण्यास उद्देशाने थांबले होते, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

