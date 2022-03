पणजी ( गोवा ) - गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीचा ( Goa Assembly Election 2022 ) निकाल येत्या 10 मार्चला लागणार आहे. 40 जागांसाठी झालेल्या या मतदान प्रक्रियेत 301 उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार ( Goa Assembly Election Result 2022 ) आहे. त्यामुळे निकालानंतर आल्तिनोच्या ‘महालक्ष्मी’ या सरकारी निवासस्थानी मुख्यमंत्री म्हणून कोण ( Who Will Become Next CM Of Goa) प्रवेश करणार? याकडे केवळ राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीत गोव्यातील मुरगाव विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ( Morgaon Assembly constituency) अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. भाजपाचे मिलिंद नाईक हॅटट्रिक साधणार (Milind Naik scored a hat trick ) की संकल्प आमोणकर (Sankalp Amonkar) त्यांना चितपट करणार याबाबत जोरदार चर्चा रंगत आहेत. या मतदारसंघावर गेल्या दोन निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली. मात्र यावेळ मोठी उलथापालथ झाल्यामुळे काय होणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता (Everyone is curious) आहे. या लेखात आपण मिलिंद नाईक यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेऊया.

मिलिंद नाईक यांच्याविषयीचे ठळक मुद्दे

गोव्यातील मुरगाव तालुक्यात हा मुरगाव मतदारसंघ येतो. येथील मतदारांची संख्या 29 हजार इतकी आहे. यामध्ये 14 हजार पुरुष तर 15 हजार महिला मतदार आहेत. आमदार मिलिंद नाईक हे रिंगणात आहेत त्यांना पारंपरिक प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे उमेदवार संकल्प आमोणकर यांनी आव्हान दिले आहे. नाईक हॅट्रिक साधतात की आमोणकर त्यांना चितपट करतात याबाबत उत्सुकता ताणली गेली आहे. या मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचे जयेश शेटगावकर आणि आपचे परशुराम सोनुर्लेकर निवडणूक लढवत आहेत. एकूण 8 उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात असलेल्या या मतदारसंघांत यंदा कोण निवडणूक जिंकणार हे पाहणे औत्सूक्याचे ठरणार आहे.

मिलिंद नाईक हे मुरगाव मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे गोवा विधानसभेचे सदस्य आहेत. गोव्यातील लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ते मंत्री होते. त्यांच्याकडे शहरी विकास, समाजकल्याण आणि प्रोवेडोरिया खात्यांची जबाबदारी होती. मिलिंद नाईक जुलै 2020 मध्ये लॉकडाऊनच्या बाजूने नव्हते, तर मुरगाव नगर परिषद, स्थानिक व्यवसाय, बाजार समित्या तसेच इतर भाजप आमदारांनी ऐच्छिक लॉकडाऊनचे आवाहन केले होते.

मिलिंद नाईक यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप -

सेक्स स्कँडलमध्ये सामील असल्याचा आरोप झाल्यानंतर भाजपा सरकारमधील मंत्री मिलिंद नाईक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. बिहारमधील एका महिलेचे लैंगिक शोषण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर होता. नाईक यांच्याविरोधात ऑडिओ व व्हिडिओ पुराव्यांसह काँग्रेस नेते संकल्प आमोणकर यांनी पणजी पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली होती. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मिलिंद नाईक यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. मिलिंद नाईक हे गोव्यातील प्रमोद सावंत सरकारमध्ये नगरविकास आणि समाजकल्याण या खात्यांचे मंत्री होते.

