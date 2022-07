पणजी ( गोवा ) : गोव्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ( goa art and culture minister govind gawde ) यांनी ताजमहालबाबत बेताल वक्तव्य केले आहे. शाहजहानने ताजमहालच्या बांधकामासाठी निविदा काढली नव्हती, असे ते ( shah jahan had not invited a quotation to build the taj mahal ) म्हणाले. गोविंद गावडे यांनी आपल्या विभागाचा बचाव करण्यासाठी हे वक्तव्य केले आहे. राजधानी पणजीतील कला अकादमी भवनाच्या नूतनीकरणासाठी ४९ कोटी रुपयांच्या वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. त्यावर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी कला आणि संस्कृती विभागाच्या नियमांना डावलण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.( Statement of Goa Minister Govind Gawde on Taj Mahal )

विभागाचा केला बचाव : राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गौडे यांनी पणजीतील प्रतिष्ठित कला अकादमी इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या कामासाठी वाटप केल्याप्रकरणी आपल्या विभागाच्या कारवाईचा बचाव करताना अतिशय विचित्र विधान केले आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात बोलताना गोविंद गावडे म्हणाले की, शाहजहानने ताजमहालच्या बांधकामासाठी निविदा काढली नव्हती. गोवा विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात GFP आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. वाटप करताना कला आणि संस्कृती विभागाला का बाजूला करण्यात आले, असे ते म्हणाले.

ताजमहालचे दिले उदाहरण : गोविंद गावडे यांनी आपल्या विभागाच्या कारवाईचा बचाव करताना ताजमहाल आणि शहाजहानचे उदाहरण दिले आणि सांगितले की, 'ताजमहाल नेहमीच सुंदर असतो. कारण शाहजहानने आग्रा येथे बांधण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे टेंडर काढले नाही.' ते पुढे म्हणाले की त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आग्राचा ताजमहाल पाहिला असेल. ज्याचे बांधकाम 1632 मध्ये सुरू झाले आणि त्याचे काम 1653 मध्ये पूर्ण झाले परंतु आजही ते सुंदर दिसते.

नियमबाह्य कामाचा आरोप : गावडे म्हणाले की, ताजमहाल 390 वर्षांपासून तसाच सुंदर राहिला आहे, याचे कारण शाहजहानने ताजमहाल बांधताना त्यासाठी निविदा मागवल्या नाहीत. FP आमदार विजय सरदेसाई यांनी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करून नूतनीकरणाचे काम टेकटन बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडला दिल्याचा आरोप केला आहे.

