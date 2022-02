पणजी - गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या (Goa Assembly Election) प्रचारासाठी सर्वपक्षीय दिग्गज नेत्यांनी गोव्यात सभा घ्यायला सुरुवात केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल (AAP's Arvind Kejriwal) यांनी गोव्यात प्रचार सभा घेतली. यावेळी त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करण्यासंदर्भात विचार करू, असे उत्तर दिले.

गोवा विधानसभा निकालानंतर जर काँग्रेससोबत आघाडी करणार का, या प्रश्नावर केजरीवाल यांनी म्हटलं, की निकालानंतर 24 तासांच्या आत काँग्रेसचे आमदार भाजपात जावून सामिल होतील. जर तसे नाही झाले, तर आघाडीवर विचार करू. यासोबत त्यांनी पंजाब विधानसभेवरदेखील भाष्य केले. एखाद्या व्यक्तीला भष्ट्राचार करण्यासाठी 4 ते 5 वर्ष लागतात. पण, पंजाबच्या नव्या मुख्यंत्र्यांनी फक्त 111 दिवसांत भष्ट्राचार केला आहे. पंजाबची जनता पाहत असून त्यांना इमानदार सरकार हवे आहे, असेही केजरीवाल म्हणाले.

गोव्यात आपकडून जातीय समीकरण -

आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी अमित पालेकर ( Goa AAP CM Candidate Amit Paleka ) या भंडारी समाजाच्या उमेदवाराला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करून जातीय समीकरण जुळवायला सुरुवात केली आहे. गोव्यात ओबीसी समाजात भंडारी जातीचे प्रमाण 60 टक्के आहे. गोव्यातील अठरा मतदारसंघांवर ओबीसी समाजातील भंडारी या जातीचा प्रभाव असल्याची चर्चा आहे. हीच बाब हेरून आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी भंडारी समाजाचा उमेदवार मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करून नवीन गणित मांडली. गोव्यात कधीही यापूर्वी जातीय गणितांवर निवडणूक लढवली गेली नाही. पहिल्यांदाच ही निवडणूक जातीय गणितांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गोव्याचे राजकारण....

गोवा विधानसभा निवडणूक 2022 (Goa Assembly Election 2022) साठी बिगुल वाजले आहेत. गोवा विधानसभेच्या 40 जागांसाठी 301 उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. अनेकवेळा गोव्यात त्रिशंकू विधानसभा (Hung Assembly in Goa) झाली होती. मात्र, यावेळी त्रिशंकू होणार की भाजपला पूर्ण बहुमत मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गोवा विधानसभा निवडणूक 2022 साठी व्हॅलेंटाईन डे दिवशी म्हणजेच 14 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार (Goa to vote on February 14) आहे. गोव्यात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन होणार की त्रिशंकू विधानसभा होणार हे 10 मार्चला कळणार आहे.

हेही वाचा - Goa Assembly Election: गोव्याच्या राजकारणात महिलांना नगण्य स्थान