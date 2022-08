नाशिक नाशिक शहरात अनेक मंदिरे आहेत. तेथे कुंभमेळासुद्धा भरला जातो. नाशिक शहराची ओळख तीर्थक्षेत्र म्हणून असल्याने तेथे साधु संताचा वावर असतो. परंतु, आता साधुपणाला बदनाम करणारी घटना Beware of Hypocrites नाशिक शहरात घडली आहे. नाशिक शहरात Naga Sadhu of Nashik सकाळी मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या एकट्या इसमांना फिरून पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने नागा साधू Robebry from a Naga Sadhu in Nashik व त्याच्या सहकाऱ्यांनी लुटल्याच्या दोन घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. नागा साधूकडून लूटीचे दोन प्रकार शहरात घडल्याने खळबळ उडाली आहे. याबाबत पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला आहे.







माॅर्निंग वाॅकला जाणाऱ्या नागरिकांना गाठून लूट मिळालेल्या माहितीनुसार, पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून नागा साधू तसेच त्याच्यासोबत एक महिला व इतर दोन सहकारी यांनी 25 ऑगस्ट रोजी सकाळच्या सुमारास पेठ रोडवरील किशोर सूर्यवंशी मार्ग या भागात मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या भागीरथ शेलार यांना गाठले. त्यांना पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थांबवल्यानंतर, कारमधून नागा साधूने बाहेर पडून त्यांना रुद्राक्ष व आशीर्वाद दिला. हे करीत असताना शेलार त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन लंपास करीत आपल्या साथीदारांसह पोबारा केला.

समान प्रकरची शहरातील दुसरी घटना अशाच प्रकारची दुसरी शहरातील गोविंदनगर भागात घडली, उत्तम परदेशी हे मॉर्निंग वॉक करीत असताना पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून नागा साधू व त्याचे सहकाऱ्यांनी पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने परदेशी यांना थांबवले. तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी नागा साधू आले असल्याचे त्यांनी सांगत परदेशी यांना बोलण्यात अडकवून त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन लांबवली. या दोन्ही घटनेबाबत म्हसरूळ पोलीस ठाणे तसेच इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात नागा साधू व त्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीच्या वातावरण पसरले आहे.



नागा साधूचा शोध सुरू नाशिक शहरातील पेठ रोड व गोविंदनगर भागात अज्ञात नागा साधू व त्याच्या सहकाऱ्यांनी मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्या दोन नागरिकांची लूट केल्याचा गुन्हा म्हसरूळ व इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीने दिलेल्या वर्णनावरून गाडीचा तसेच नागा साधू व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या शोध घेतला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

