नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे सगळे नदी-नाल्यांना पूर ( Due to Continuous Rains in Nashik ) आला आहे. नदी-ओढे तुडुंब भरल्याने, डोंगर टेकड्या हिरव्यागार झाल्याने निसर्गाचे मनमोहक सौंदर्य लक्ष वेधून घेत आहे. त्यानंतर आता पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर पर्यटकांची पर्यटनस्थळांवर रीघ ( Tourists are Rushing to Tourist Spots ) लागली आहे. अशातच साल्हेर किल्ल्यावर ( Salher Fort ) पर्यटनासाठी गेलेल्या दाेघांपैकी एकाचा खाली पडून शुक्रवारी मृत्यू ( Two Tourists Fell Down & Died on Friday ) झाला. त्यामुळे नाशिकमधील अनेक पर्यटनस्थळांवर ( Forest Department Bans Tourists ) अशा संभाव्य घटना राेखण्यासाठी नाशिक पश्चिम वन विभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग ( Sub-Conservator of Forests Pankaj Garg ) यांनी अंजनेरी, पहिने, हरिहरगड, दुगारवाडी, अशोका धबधबा यांसह अन्य स्थळांवर पर्यटकांना बंदी घातली आहे.

पर्यटस्थळांवर पर्यटनास बंदी : अतिवृष्टी व पर्यटनस्थळी जास्त गर्दी झाल्याने अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नाशिक पश्चिम विभागातील पहिने, दुगारवाडी, हरिहर, भास्करगड, वाघेरा, बाहुली, ट्रींगलवाडी, कुरुंगवाडी व अंजनेरी इ. सर्व गडांवर तसेच सर्व पर्यटनस्थळी पुढील आदेशांपर्यंत प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.

पर्यटकांनी आदेशाचे पालन न केल्यास होणार कठोर कारवाई : शहरातील नागरिकांना व बाहेरून येणाऱ्या सर्व पर्यटकांना नाशिक पश्चिम वन विभागाने आवाहन केले आहे. नाशिक शहर व जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात काही दिवसांपासून पावसाने दमदार हजेरी लावली असून, नागरिकांना व पर्यटन प्रेमींना पर्यटन ठिकाणास भेट देण्याचा मोह अनावर हाेताे. त्यामुळे हौशी पर्यटक या गडांवर किंवा पर्यटनस्थळी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न नागरिकांनी करू नये, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. आदेशाचे पालन करून नागरिकांनी वन विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

साल्हेर किल्ला पर्यटनासाठी बंद : साल्हेर किल्ल्यावर पर्यटनासाठी गेलेल्या दाेघांपैकी एकाचा खाली पडून शुक्रवारी मृत्यू झाला. त्यामुळे साल्हेर किल्ला पर्यटनासाठी तीन महिने बंदी असणार आहे. शनिवारी व रविवारी सुटी असल्याने या ठिकाणी अनेक हौशी पर्यटक गेले. मात्र, पर्यटकांना माघारी फिरावे लागेल आहे.









अशोका धबधबा पर्यटनासाठी बंद : अशोका धबधबा पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात जरी पर्यटकांना अशोका धबधबा खुणावत असला तरी अद्यापि हा अशोका धबधबा पर्यटकांसाठी खुला केलेला नाही. यामुळे येथे येणारे पर्यटक नाराज होऊन परत जात आहेत. कसारा रेल्वे स्थानकापासून 15 किलोमीटर अंतरावर व मुंबई नाशिक महामार्गापासून 3 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या या अशोका धबधब्यावर हजारोंच्या संख्येने पर्यटक या ठिकाणी आनंद लुटण्यासाठी येतात मात्र सुरक्षेचा कारण पुढे करीत वन विभागाने या धबधब्यावर जाणारे सर्व मार्ग बंद केले आहेत. जोपर्यंत पोलिसांकडून सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात येत नाही तोपर्यंत हा अशोका धबधबा पर्यटकांसाठी बंद राहणार आहे.





