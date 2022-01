नाशिक - देशाच्या अर्थसंकल्पातील 10 टक्के रक्कम ही न्यायव्यवस्थेसाठी ( Jayant Jaybhave on judiciary system ) वापरली जावी, अशी तरतूद आहे. मात्र, आजमितीस त्यावर केवळ 0.26 टक्के इतका म्हणजे अतिशय क्षुल्लक खर्च केला जात असल्याचे मत ॲड. जयंत जायभावे यांनी व्यक्त केले. त्यांची बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्यपदी निवड झाल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

ॲड. जयंत जायभावे ( Advocate Jayant Jaybhave ) म्हणाले, की न्यायव्यवस्थेवरील खर्च वाढविलाच पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राजस्थानला हिंदीत न्यायदान व न्यायिक प्रक्रिया चालते. त्याधर्तीवर महाराष्ट्रात मराठी भाषेनुसार न्यायालयीन निकाल व प्रकिया सुरू करण्यासाठी प्रयत्न आहेत.

उच्च न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेत होण्यासाठी प्रयत्न



ॲड.जायभावे यांनी सांगितले की, या पदावर पाेहाेचण्यासाठी फार खडतर प्रवास करावा लागला. आज हजाराे कायदे आहेत. कायदे येतात आणि निरस्त हाेतात. मात्र, त्याची माहिती सर्वसामान्यांना हाेत नाही. कायदा ज्यांच्यासाठी आहे, ताे त्यांना कळायला हवा. ताे कळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. राजस्थानच्याधर्तीवर महाराष्ट्रात मराठी भाषेनुसार ( use of Marathi in Judicial system ) न्यायालयीन निकाल व प्रकिया सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कायद्याचे राज्य आहे, ते त्यानुसारच चालले पाहिजे. यादृष्टीने सूचना, तक्रारी व अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करणार आहे, असे जायभावे यांनी सांगितले. राष्ट्रीयस्तरावर प्रतिनिधित्व करणारे नाशिकमधून ते पहिले विधिज्ञ ठरले ( Nashiks first Adv on Bar Council of India ) आहेत.



राष्ट्रीयस्तरावर बार काउन्सिल ऑफ इंडियामध्ये नाशिकला प्रथमच सन्मान



देशभरातील 25 लाख वकिलांचे प्रतिनिधित्व राष्ट्रीयस्तरावरील शीर्षस्थ संस्था म्हणजे बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ( बीसीआय) आहे. ॲड. जायभावे यांची काउन्सिलच्या सचिवांनी बिनविरोध निवड केली. जायभावे यांच्या निवडीमुळे नाशिकला प्रथमच हा बहुमान प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, बीसीआय ही संस्था भारतीय कायदे, कायदा शिक्षण कसे असावे व सुधारणा सुचविण्याचे काम करते.



सामान्य जनतेत कायद्याचे प्रबोधन व्हायला हवे-

सामान्य जनतेत कायद्याचे प्रबोधन व्हायला हवे. अजूनही हवे तितके प्रबोधन आजवर झालेले नाही. न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर सामान्यांसाठी कायद्याचे प्रबोधन होण्यासाठी योगदान देऊ. कायद्याचे काळानुरुप सुसंगत शिक्षण आधी मुद्यांसह गरजेच्या प्रश्नांवर अगामी कार्यकाळात योगदान देऊ, असे अॅड. जायभावे यांनी सांगितले आहे.