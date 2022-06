नाशिक - नाशिक त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील आयटीआय सिग्नल जवळ ( A tree fell on a rickshaw in Nashik ) आज सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास जुने मोठे गुलमोहराचे झाड रस्त्यावरून जाणाऱ्या रिक्षावर कोसळल्याने रिक्षाचालकासह प्रवाशी महिलेचा जागीच ( Woman passenger and rickshaw driver died in Nashik ) मृत्यू झाला. रिक्षाचालक पोपट सोनवणे हे ( Rickshaw driver died in Nashik ) सातपूर भागातील शिवाजी नगर येथे राहत होते. तर प्रवासी महिलेची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.

सातपूर पोलिसांनी दोघाही व्यक्तींचे मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठवले आहे. यावेळी घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. काही दिवसांपूर्वी लेखानगर भागात एक गुलमोहराचे झाड दुचाकीवर पडल्याने यात एका युवकाचा मृत्यू झाला होता, तर एक युवक गंभीर जखमी झाला होता. नाशिक महानगरपालिकेने रस्त्यावरील जीर्ण झालेल्या झाडांची माहिती घेऊन ही झाडे काढून घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली.

