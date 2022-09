नागपूर नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्याअंतर्गत येणारा तारसा गावातील Tarsa Vllage Uder Mouda Tluka of Nagpur Incident स्मशानभूमीत विजेची सोय उपलब्ध Tarsa Vllage Cmetery Icident असतानादेखील मोबाईलच्या प्रकाशात मृतदेहावर अंतिमसंस्कार करण्याची Cremation by Mobile Torchlight दुर्दैवी वेळ गावकऱ्यांवर ओढवली. स्मशानभूमीमध्ये विद्युत पुरवठा व पथदिव्यांची व्यवस्था असतानासुद्धा ते नादुरुस्त असल्याने मोबाईल टॉर्चच्या साहाय्याने Funeral Performed in Light of Mobile Phone पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ ओढवली. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.





नागरिकांमध्ये रोष : तारसा गावातील रहिवासी असलेले नरेंद्र चिंधुजी हटवार यांचे आज अल्पशा आजाराने निधन Narendra Chindhuji Hatwar Passed Away झाले. त्यांचे पार्थिव स्थानिक स्मशानभूमीमध्ये रात्री अंत्यविधीकरिता नेण्यात आले. मात्र, तेथील स्मशानभूमीमध्ये विजेची सोय असून नसल्यासारखी असल्याने नागरिकांनी मोबाईल टोर्चच्या प्रकाशावर अंतिमसंस्कार केला. एका बाजूने लाखो रुपयांचे बिल जिल्हा परिषद भरत असल्याचा दावा असतो. पण, या दाव्यात काय तथ्य आहे हे यानिमित्ताने उघडकीस आले असून ही परिस्थिती ओढवल्याने नागरिकांना मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष बघायला मिळाला.

