नागपूर - राज्यसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या सर्वच घटक पक्षांनी ( Praful Patel on congress voting in Rajya sabha election ) आणि अपक्षांनी मतदानासाठी पूर्ण प्रयत्न केल, असे म्हणत सर्वांचा 42 मतदानाचा कोटा ( Congress voting in Rajya sabha election ) ठरला असताना काँग्रेसने 44 मते कशी ( Congress vote count ) घेतली हा संशोधनाचा विषय असल्याचे राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल पटेल म्हणाले. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते. राज्यसभेवर चौथ्यांदा निवडून आल्यावर त्यांचे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले.

माहिती देताना राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते प्रफुल पटेल

खासदार प्रफुल पटेल यांनी महाविकास आघाडीमध्ये वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्रितपणे 42 चा कोटा ठरवला होता. तरीही काँग्रेसने त्यांच्या पक्षाचा किती कोटा ठरवला, हे माहिती नाही म्हणत संशयाची दोरी काँग्रेसकडे तर वळवली नाही ना असा प्रश्न पडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अधिकृतपणे सांगू शकतो की, आम्ही आमचे 51 मत व्यवस्थित वापरले आहे. कुठेही एकही मताचे नुकसान झालेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून बोलू शकतो, काँग्रेस बद्दल नाही. एक दोन दिवसात आम्ही माहिती घेऊ. त्यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट होईल, असेही राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते प्रफुल पटेल म्हणालेत.

या निवडणुकीत प्रमुख घटक पक्षावर कुठेही काही प्रश्नचिन्ह लागलेले नाही. सगळ्यांनी आपापल्या परीने पूर्ण प्रयत्न केले. त्यांनी अधिकृत उमेदवाराला मतदान केले. पक्षाची बेरीज केल्यास आमचे बहुमत आहेच. अनेक अपक्ष, लहान पक्षांनी आवर्जून मतदान महाविकास आघाडीला केले आहे. काही पाच ते सहा अपक्ष पाहता, तसेच अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना जामीन न मिळाल्यामुळे त्यांना मतदान करता आले नाही, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.

एखादा प्रेम करणारा असावा - अपक्षात काही वेगळी प्रवृत्ती असू शकते. त्यात खोलात जावे लागेल. मला एक मत कुठून मिळाले त्याचा सशोधन करावे लागेल. होऊ शकते एखादा प्रेम करणारा असेल, त्याने मला मतदान केले असेल. राष्ट्रवादीने सहाव्या उमेदवारासाठी उर्वरीत मते संजय पवार यांना दिली. त्यामध्ये जयंत पाटील, अजित पवार, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ मुंडे या सगळ्यानी संजय पवार यांना मतदान केले, असे पटेल यांनी सांगितले.

भाजपचा खूप मोठा विजय झाला असे नाही - भाजपचा विजय म्हणजे काही खूप मोठे काही घडले असे नाही. आमचे सर्व सहकारी आम्हाला सोडून गेले अशी स्थिती नाही. आम्ही निवडणुकीच्या निकालाचे विश्लेषण नक्कीच करू, खोलात जाऊ. यावर सर्व मिळून पुढील तीन चार दिवसांत चर्चा करू, असेही प्रफुल पटेल म्हणालेत.

विधान परिषदेची प्रक्रिया वेगळी असते - विधान परिषदेची मतदान प्रक्रिया वेगळी आहे. तिथे गुप्तरित्या मतदान केले जाते. राज्यसभेच्या निवडणुकीत कोणी गडबड केली तर कारवाईही होऊ शकते म्हणून एक दोन दिवसांत चर्चा करू. कामाबद्दल काही आमदारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. तीन पक्षांचे सरकार आहे, छोटे पक्ष आणि अपक्ष आहे त्यामुळे थोडा वेळ लागतोच, असेही पटेल म्हणाले.

विदर्भाच्या मातीतून काम करण्याची संधी मिळाली - प्रफुल पटेल हे चौथ्यांदा राज्यसभेवर निवडून आलेले आहेत. यापूर्वी ते चारवेळा लोकसभेवर जनतेतून निवडून गेले. राष्ट्रवादीत त्यांनी मंत्रिपदही भूषविले आहे. विदर्भातून अनेक काम करण्याची संधी मिळाली आहे. भविष्यात अजून लोकसभेत जाऊन काम करू शकतो. हे जनतेचे आणि पक्षाच्या हातात आहे. विदर्भाच्या मातीतून केंद्रात आठव्यांदा जायला मिळाले आहे. जनतेची सेवा करण्याची संधी विदर्भाच्या मातीतून मिळावी यासाठी मी सर्वांचा आभारी आहे, असेही प्रफुल पटेल म्हणालेत.

