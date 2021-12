नागपूर - नागपूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये करोनाचे रुग्ण संख्येमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे. यात शुक्रवारी आलेल्या अहवालामध्ये 90 कोरोना बाधितांची नोंद झालेली आहे.

गेल्या 11 दिवसांत 302 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण पॉझिटिव्ह ( new corona cases in Nagpur ) आले आहेत. त्यामुळे नागपुरात रुग्ण संख्या वाढू लागली काय अशी भीती निर्माण होत आहे. यातच नववर्षाचा जल्लोष सुरू होत आहे. नवीन वर्ष हे कोरोनाच्या नवीन लाटेसोबत ( new corona cases in Nagpur ) तर सुरू होणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

राज्यात ओमायक्रॉनचा शिरकाव होत असताना ( Omicron Nagpur corona update ) मागील काही दिवसात कोरोनाचा भीती निर्माण झाली आहे. ओमायक्रॉनचा झपाट्याने होणारा संसर्ग पाहता रुग्णसंख्याही झपाट्याने वाढू लागली आहे. यातच नागपुरातही मागील 10 दिवसात जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. आजतागायत 6 जणांना ओमायक्रॉनची बाधा झाल्याचे समोर आले आहे. तेच गुरुवारी नागपूर जिल्ह्यात 28 रुग्ण मिळून आले आहेत. त्यात 62 जणांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढती रुग्णसंख्या ही चिंता वाढवणारी आहे.

जिल्ह्यात सध्या 271 जण हे उपचार घेत आहेत. तर 4 हजार 442 जणांची चाचणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर 81 जण शहरात कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. 8 जण ग्रामीण भागात पॉझिटिव्ह रुग्ण मिळाले आहेत.



मागील 11 दिवसातील कोरोना बाधितांची आकडेवारी ( Nagpur corona update )