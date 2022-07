नागपूर - केंद्रसरकराने नॉन ब्रॅण्डेड जीवनावश्यक वस्तूवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतल्याने आता व्यापारी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. यासाठी गुरुवारी वाशी ( नवी मुंबई ) येथे चेंबर ऑफ असोसिएशनचे ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड आणि ग्रोमा ( ग्रेन राईस मर्चंट असोसिएशनचे ) ( Grain Rice Merchants Association ) च्या वतीने एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. यामध्ये सुमारे 500 पेक्षा जास्त व्यापारी महाराष्ट्राभरातून सहभागी होणार असल्याची माहिती चेंबर ऑफ असोसिएशनचे ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी नागपूरात दिली आहे.

GST विरोधात व्यापारी आक्रमक

16 जुलैला भारत बंदची हाक - देशभरात 18 जुलै पासून लागू होत असलेल्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या जीएसटीला ( GST ) विरोध केला आहे. यात भारत उद्योग व्यापार मंडळने ( Board of Trade of Industry of India ) यासाठी 16 जुलैला भारत बंदची ( India closed ) हाक दिली आहे. यामध्ये देशभरातील व्यापारी यात सहभागी होणार आहे. या बंदला पाठिंबा देणार की नाही याचीही चर्चा संमेलनात केली जाणार असल्याची माहिती कॅमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ( Deepen Aggarwal, President of Commit ) यांनी दिली असून नव्याने जीवनावश्यक वस्तूंवर लावलेल्या जीएसटीचा तीव्र विरोध केला जात आहे.

जीएसटीच्या निषेधार्थ व्यापारी आक्रमक; देशभरातील भुसार मार्केट बंद - केंद्र सरकारने जिवनावश्यक खाद्यान्न वस्तूवर 5 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. (GST from central government on goods Applicable) यापूर्वी व्हॅटमध्ये देखील या सर्व वस्तू करमुक्त होत्या. त्यामुळे जीएसटी मधूनही या वस्तू करमुक्त ठेवण्याचे ठरले होते. असे असताना शासनाने सुरुवातीला फक्त रजिस्टर ब्रॅन्डमध्ये विक्री होणाऱ्या जिवनावश्यक खाद्य वस्तूंवर जीएसटीची आकारणी केली होती. या ब्रॅन्डमधील वस्तू समाजातील सधन वर्ग वापरतात त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा बोजा पडणार नाही, असे सांगितले गेले होते. नवीन बदल करताना या कायद्यात ब्रॅन्डेड ऐवजी प्रि पॅक्ड आणि प्रि लेबल्ड असा शब्दांचा बदल करण्याचे प्रस्तावीत आहे. पण या बदलामुळे एकूणच सर्व वस्तू अन्नधान्य व डाळी कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ इ. जिवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागू होईल. याचाच निषेध म्हणून आज देशभरातील भुसार व्यापाऱ्यांनी एक दिवस दुकाने बंद ठेवली आहेत. केंद्र सरकारच्या अन्न धान्य व खाद्य वस्तूंवरील लावण्यात आलेल्या 5 टक्के जीएसटीच्या निषेधार्थ पुणे येथील मार्केट यार्डातील तब्बल 600 भुसार व्यापाऱ्यांचे दुकाने आज दिवसभर बंद असणार आहे. केंद्र सरकार जर निर्णय मागे नाही घेतला तर तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी व्यापाऱ्यांनी दिला आहे.

जीवनावश्यक वस्तूवर लावलेल्या जीएसटीच्या विरोधात प्रतिकात्मक पुतळा दहन करून निषेध - देशात पहिल्यांदाच जीएसटी लागू झाल्यावर आम्ही त्याचं स्वागत केले होते. मात्र जीएसटी मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश करून पाच टक्के जीएसटी लागू केल्याने देशातील 130 करोड जनतेवर आर्थिक भार बसणार आहे. याच्याच विरोधात नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ असोसिएशनच्यावतीने विरोध करत जीएसटीचा प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. प्राथमिक स्तरावर पुतळा दहन करून विरोध करण्यात आला. मात्र सरकारने जीएसटी लावण्याचा निर्णय जर मागे घेतला नाही तर पुढील काळात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. आज देशभरात व्यापारी संघटनांनी जीएसटीचा विरोध करत बंद पुकारला नागपुरात व्यापारी संघटनांनी बंद पाठिंबा देत दुकाने बंद ठेवलेत.

